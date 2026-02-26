Pîslaru, optimist că România va primi banii considerați pierduți din PNRR

„N-aș vrea să mă hazardez să apreciez șansele. Dar ceea ce vreau să vă spun este că semnalul pe care l-am primit astăzi în întâlnire este că președinta Ursula von der Leyen a ascultat argumentele noastre. Am participat la întâlnirea pe care prim-ministrul a avut-o cu președinta Comisiei Europene. Este foarte important că am reușit, la cel mai mare nivel, la nivel de prim-ministru, să explicăm faptul că reforma este o reformă importantă, că a fost așteptată de foarte mult timp și că, în mod evident, este foarte important să putem să înțelegem că o astfel de reformă, odată ce o faci, nu poți să fii penalizat că ai făcut-o”, spune Dragoș Păslaru, întrebat, la Antena 3 CNN, dacă au crescut șansele României.

Pîslaru a precizat că România a depășit data limită pentru tranșa 3, astfel că „nu vreau să creez așteptări sau speranțe în plus”, dar faptul că a existat această discuție la cel mai înalt nivel „că am discutat de cum putem debloca tranșele 3 și 4 de pe PNRR, adică 3, de fapt, să vedem care va fi evaluarea finală a Comisiei, și 4, pentru a putea într-adevăr să încastăm așa cum am vrea, să primim autorizarea de încasare luna martie” sunt lucruri „foarte importante în economie”.

Întrebat dacă ar fi o minune să primim acești bani, ministrul a răspuns că este optimist „pentru că am sentimentul că ne-am făcut treaba bine, că am prezentat profesionist argumentele noastre, și era foarte important să avem în țară niște evoluții, astăzi”. În acest sens a precizat că publicarea motivării CCR privind pensiile magistraților, care probabil vineri va fi și promulgată.

(sursa: Mediafax)