Planul Ursulei von der Leyen pentru viitorul buget: UE are nevoie de noi venituri pentru perioada 2028-2034

"Dacă nu se doreşte creşterea contribuţiilor naţionale şi nu există noi resurse proprii, atunci vor trebui făcute reduceri. Iar dacă trebuie să reducem pentru a compensa aproximativ 66 de miliarde de euro pe an, aceasta înseamnă o reducere de 40% faţă de propunerea noastră", a explicat şefa executivului comunitar la o conferinţă de presă în oraşul irlandez Cork alături de premierul Irlandei, Micheal Martin, a cărui ţară a preluat miercuri preşedinţia rotativă a Consiliului UE.



"Acest lucru arată cât de importantă şi crucială este nevoia de noi resurse proprii", a insistat Ursula von der Leyen, după ce a fost întrebată dacă UE îşi mai poate duce la îndeplinire toate priorităţile în cazul în care va aplica reducerile bugetare abrupte cerute Germania, Olanda, Austria şi ţările nordice.



Ea a evitat să sugereze idei concrete de taxe, deşi a amintit că Bruxelles-ul a propus deja noi taxe pe emisiile poluante, inclusiv asupra deşeurilor electronice nereciclate, precum şi asupra tutunului şi de asemenea noi taxe corporative.



Von der Leyen a amintit de asemenea că Parlamentul European a prezentat iniţiative în acest sens, însă neaprobate de statele membre, respectiv impozite asupra multinaţionalelor din sectorul digital, asupra activelor cripto şi jocurilor de noroc online.



În acest context, preşedinta Comisiei Europene a menţionat că şefii de stat şi de guvern ai statelor UE vor discuta o nouă propunere de buget la summitul din octombrie şi i-a îndemnat să convină asupra unei poziţii comune privind modul de finanţare a următorului cadru financiar multianual.



Germania solicită o reducere de aproximativ 400 de miliarde de euro a bugetului UE de peste 2.000 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană pentru cadrul financiar multianual pe şapte ani aferent perioadei 2028-2034, în opinia guvernului de la Berlin această propunere avansată de Bruxelles fiind "nesustenabilă", relevă un document guvernamental intern consultat marţi de Reuters.



Cel mai mare contributor net la bugetul comunitar, Germania este alarmată de creşterea majoră propusă de Comisia Europeană pentru viitorul cadru financiar multianual, buget care astfel ar însuma peste 2.000 de miliarde de euro, faţă de aproximativ 1.300 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.



Potrivit Berlinului, "aşa cum este formulat (bugetul propus de Comisie n.red), un acord este imposibil" şi, inclusiv cu reducerea de 400 de miliarde de euro pe care o cere, bugetul UE tot ar fi cu 27% mai mare faţă de cel actual, caz în care contribuţia anuală a Germaniei ar ajunge la peste 50 de miliarde de euro.



Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat statele membre să ajungă la un acord asupra bugetului anul acesta, pentru a asigura planificarea sa înainte să intre în vigoare în ianuarie 2028, mai ales că anul viitor vor avea loc alegeri importante în Franţa, Polonia şi Italia şi există astfel în 2027 un risc de paralizie instituţională.



Răspunzând acestui îndemn, formulat de asemenea de Von der Leyen, premierul irlandez Micheal Martin a asigurat la conferinţa de presă cu aceasta că preşedinţia irlandeză a Consiliului UE este hotărâtă să finalizeze negocierile privind următorul cadru financiar multianual până la sfârşitul anului, pentru a evita orice paralizie legată de alegerile naţionale din 2027, în special cele din Franţa.AGERPRES