Caz șocant la un spital de psihiatrie din România: O pacientă a fost agresată de un asistent medical

de Redacția Jurnalul    |    13 Ian 2026   •   13:30
Sursa foto: Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de un asistent medical

O pacientă de 30 de ani a fost agresată de un asistent medical de la spitalul din Bălăceanca, județul Ilfov. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv la domiciliu.

IPJ Ilfov anunță că a fost sesizat la sfârșitul săptămânii trecute despre un incident care ar fi avut loc în cadrul unei unități spitalicești, din comuna Cernica, sat Bălăceanca.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, după ce un bărbat de 58 de ani ar fi agresat fizic o femeie în vârstă de 30 de ani.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că victima era pacientă în spital, iar bărbatul asistent medical.

În urma cercetărilor, polițiștii l-au reținut pe bărbat, iar ulterior instanța de judecată a dispus măsura arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)

 

