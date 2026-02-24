Polițiștii protestează în Piața Victoriei. Nu sunt de acord cu majorarea vârstei de pensionare

La protestul din Piața Victoriei participă membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne protestează.

Sindicaliştii cer ca din legea cu privire la reforma administraţiei să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare.

„Principala noastră revendicare sau solicitare este ca în acest proiect de urgență pentru administrația publică să nu fie inclusă prevederea ca în 30 de zile să se modifice pensiile militare. Nu suntem de acord cu această nouă modificare pe pensiile militare pentru că le-au modificat acum 3 ani de zile”, a declarat Mihai Zlat, vicepreședinte al sindicatului.

Acesta arată că orice modificare va duce la plecarea din sistem a celor aflați în prag de pensionare, lucru care va duce la intervenții întârziate, posturi de poliție închise la ora 16.00 și la soluționarea cu întârziere a dosarelor penale.

„Facem un prim protest astăzi, de săptămâna viitoare urmează o consultare generală cu toți liderii și încercăm să fim cel puțin la fel de mulți cât am fost anul trecut în luna februarie, când tot acest guvern a venit și ne-a tăiat sportul de sâmbete-duminici, un sport pe care îl luam pentru prezența la muncă în timpul weekendului sau de sărbători legale și atenție, sportul respectiv însemna cam 20%”, a mai spus liderul sindical.

(sursa: Mediafax)