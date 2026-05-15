Salvamont închide traseele turistice din zonele înalte pe fondul condițiilor meteo nefavorabile

„Deși ne îndreptăm vertiginos spre vară, la munte întâlnim încă două anotimpuri. Jos, în stațiuni avem temperaturi de 18°C, iar sus, pe Platoul Bucegi, avem strat mare de zăpadă, de peste 150 cm la Vf. Omu, cu temperaturi negative pe timpul nopții și de 1-2°C ziua”, anunță Salvamont Prahova.

Savamontiștii au avertizat că vremea din acest weekend se anunță capricioasă sâmbătă după-amiază se așteaptă. Sunt așteptate ploi consistente și chiar ninsoare la peste 2200 m altitudine. Vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada.

Potrivit sursei citate, traseele montane de la mare altitudine rămân închise în această perioadă. Turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze pe trasee și să-și facă planuri de drumeție doar pentru traseele turistice de joasă altitudine.

ANM a anunțat că sâmbătă, în sud-vestul Transilvaniei, dar și în alte zone din țară, va fi valabilă o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, dar și vijelii. Vântul va bate cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră și izolat, vor fi vijelii. Avertizarea este valabilă de sâmbătă de la ora 14:00 și până duminică, la ora 12:00.

