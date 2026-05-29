Presa internațională, despre drona căzută la Galați. Tăcere în Rusia

Presa internațională tratează incidentul dronei de la Galați cu multă seriozitate, multe publicații – în regim de breaking news, și analizează implicațiile incidentului din perspectiva securității flancului estic al NATO.

Postul american de televiziune, CNN, menționează că, în același timp cu prăbușirea dronei în Galați, autoritățile ucrainene au anunțat că zona portului Izmail a fost atacată cu drone rusești. CNN a reamintit că dronele rusești au violat spațiul aerian al României de 28 de ori de la debutul atacurilor Moscovei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, potrivit Ministerului Apărării român.

Reuters, agenția internațională de știri, precizează că întreaga încărcătură explozivă a dronei a detonat și-l citează pe viceprim-ministrul de interne, Raed Arafat, care arată că două scări au fost afectate și cinci autoturisme – avariate.

Televiziunea franceză de știri internaționale France 24 preia declarația oficială a Ministerului Apărării de la București și plasează evenimentul în contextul mai larg al violărilor repetate ale spațiului aerian NATO de către drone și rachete rusești, amplificând îngrijorările privind extinderea războiului dincolo de frontierele Ucrainei.

Postul american CBS News notează că, deși pagubele materiale directe au fost limitate, incidentul a generat îngrijorare largă în rândul acestui stat „fost sovietic, astăzi membru NATO și UE”, și a confirmat că două avioane F-16 au fost ridicate după detectarea dronelor în spațiul aerian românesc.

Publicația canadiană The Deep Dive oferă cel mai detaliat context juridic și strategic.

Publicația reamintește că în aprilie 2026 o dronă căzuse deja într-o zonă populată din Galați, avariind un stâlp de electricitate și o anexă, iar președintele Nicușor Dan declarase că era „primul incident în care proprietatea română a fost efectiv avariată.”

A menționat că Parlamentul român adoptase în februarie 2025 Legea nr. 73, care instituie un cadru de răspuns etapizat pentru dronele care intră neautorizat în spațiul aerian, prevăzând identificare, tentativă de comunicare, interceptare și foc de avertisment înainte de neutralizare.

Analiștii OSINT au apreciat că NATO nu va răspunde militar în absența unor victime mortale sau a unui tipar susținut de incidente suplimentare.

Publicația israeliană Times of Israel preia știrea în regim de breaking news, confirmând răniții și localizând evenimentul în contextul mai larg al războiului din Ucraina, fără analize suplimentare față de comunicatul oficial român.

Cotidianul german Welt relatează concis și factual: dronă rusească, bloc rezidențial, incendiu la etajul zece, doi răniți minori, 70 de persoane evacuate, F-16-uri românești ridicate de la baza Fetești. Tonul este neutru și nu prezintă interpretări politice proprii.

Publicația maghiară conservatoare Mandiner evidențiază dimensiunea istorică a evenimentului, considerând-o „prima dată când rușii au provocat direct pagube unui stat membru NATO” și operează o distincție față de cazul polonez, unde victima fusese o rachetă antiaeriană ucraineană. Analiza Mandiner este relativ calmă: „Nu va fi război. Nicio parte nu-și dorește asta.” A ridicat și întrebarea care va deveni subiect de scandal intern în România: de ce drona nu a fost doborâtă?

Publicația olandeză No.nl insistă pe identitatea victimelor – o femeie și copilul ei – și oferă context: dronele rusești au intrat de 28 de ori în spațiul aerian românesc de la debutul războiului, acesta fiind primul incident soldat cu răniți.

La ora publicării acestei reviste a presei, nu există nicio reacție oficială din partea Kremlinului, nicio declarație a purtătorului de cuvânt Peskov, niciun articol pe TASS sau RIA Novosti care să recunoască sau să comenteze incidentul.

