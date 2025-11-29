Cât costă un pahar de vin fiert și o porție de fasole cu ciolan la târgurile de Crăciun din Capitală

Cât costă un pahar de vin fiert

La Târgul din Drumul Taberei, un pahar de vin fiert costă 15 lei, iar o ciocolată caldă are același preț. Dacă preferi un ceai fierbinte, acesta se vinde pentru 10 lei. Aceste băuturi sunt perfecte pentru a te încălzi după o plimbare prin târg sau după o sesiune de patinaj pe gheață.

Pe lângă atracțiile de divertisment, Târgul de Crăciun din Drumul Taberei oferă și o gamă variată de preparate tradiționale care vor încânta toate gusturile. Prețurile sunt accesibile, iar diversitatea meniurilor este impresionantă.

De exemplu, o porție de iahnie de fasole cu jumări poate fi savurată pentru doar 20 de lei, iar cei care preferă o porție de tochitură de porc sau pomana porcului vor plăti 16 lei pentru 100 de grame. Dacă vrei o gustare rapidă, poți opta pentru o porție de cartofi prăjiți la 15 lei sau o mămăligă cu brânză și smântână, care costă doar 5 lei.