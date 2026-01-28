Prima mărturie din interiorul microbuzului cu greci: „Pacientul mi-a spus că volanul s-a blocat”

Dezvăluirea a fost făcută de medicul Dimitris Koukoulas. El a spus că a discutat cu doi dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului.

„Pacientul care este în cea mai bună stare, cu fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că, în timpul unei depășiri, s-a activat asistența la bandă (sistemul lane assist n.r.). și volanul a fost practic blocat. Șoferul a pierdut controlul mașinii și nu a mai putut corecta traiectoria”, a declarat medicul pentru televiziunea elenă ERT, conform publicației Protothema.

În mod normal, sistemului lane assist se dezactivează automat atunci când șoferul semnalizează schimbarea benzii de circulație. Conform imaginilor surprinse înainte de coliziune, microbuzul a semnalizat depășirea.

Un microbuz cu suporteri greci ai echipei PAOK Salonic a intrat în coliziune frontală cu un tir care venea din sensul opus. Un TIR, o cisternă și microbuzul au fost implicate în accidentul produs marți în județul Timiș. Accidentul a avut loc pe E70. în apropierea localității Lugojel, și s-a soldat cu șapte morți, dar și trei răniți.

(sursa: Mediafax)