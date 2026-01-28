x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Prima mărturie din interiorul microbuzului cu greci: „Pacientul mi-a spus că volanul s-a blocat”

Prima mărturie din interiorul microbuzului cu greci: „Pacientul mi-a spus că volanul s-a blocat”

de Redacția Jurnalul    |    28 Ian 2026   •   11:56
Prima mărturie din interiorul microbuzului cu greci: „Pacientul mi-a spus că volanul s-a blocat”
Sursa foto: Facebook/În urma impactului, 7 persoane au decedat

A apărut prima mărturie a unui supraviețuitor din microbuzul cu suporteri greci. Un medic susține că unul dintre pacienți i-a spus că o defecțiune tehnică ar putea fi cauza accidentului teribil din Timiș. „Pacientul mi-a spus că volanul s-a blocat”, a relatat medicul.

Dezvăluirea a fost făcută de medicul Dimitris Koukoulas. El a spus că a discutat cu doi dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului.

„Pacientul care este în cea mai bună stare, cu fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că, în timpul unei depășiri, s-a activat asistența la bandă (sistemul lane assist n.r.). și volanul a fost practic blocat. Șoferul a pierdut controlul mașinii și nu a mai putut corecta traiectoria”, a declarat medicul pentru televiziunea elenă ERT, conform publicației Protothema.

În mod normal, sistemului lane assist se dezactivează automat atunci când șoferul semnalizează schimbarea benzii de circulație. Conform imaginilor surprinse înainte de coliziune, microbuzul a semnalizat depășirea.

Un microbuz cu suporteri greci ai echipei PAOK Salonic a intrat în coliziune frontală cu un tir care venea din sensul opus. Un TIR, o cisternă și microbuzul au fost implicate în accidentul produs marți în județul Timiș. Accidentul a avut loc pe E70. în apropierea localității Lugojel, și s-a soldat cu șapte morți, dar și trei răniți.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: volan blocat accident greci timiş
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri