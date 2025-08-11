x close
Primăriile vor decide ce se întâmplă cu jocurile de noroc pe raza localității, anunță ministrul Dezvoltării

de Redacția Jurnalul    |    11 Aug 2025   •   23:30
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că primarii vor putea decide ce se întâmplă cu jocurile de noroc din localitățile lor. „Dacă un primar nu dorește să nu autorizeze o asemenea activitate, va avea această posibilitate”, a anunțat ministrul.

Declarația a fost făcută luni.

„Pachetul pe administrație are trei mari componente, iar unul dintre ele este partea pe descentralizare. Guvernul vrea această descentralizare să fie urgent pornită, cu rezultate calitative și cantitative. Pe partea de descentralizare a jocurilor de noroc, despre care s-a mai vorbit autoritățile vor avea o componență hotărâtoare în ceea ce privește organizarea și autorizarea jocurilor de noroc. (....) Dacă un primar nu dorește să nu autorizeze o asemenea activitate, va avea această posibilitate”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, va fi un termen de șase luni, în care toți cei autorizați prin legislația actuală vor trebui să obțină noile autorizații de la primării.

„Dacă acest lucru nu se întâmplă pentru că autoritatea nu este de acord, atunci la finalul celor șase luni, această activitate va fi desființată”, a precizat ministrul Dezvoltării.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: primari jocuri noroc Cseke Attila
