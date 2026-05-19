Veste uriașă pentru bucureșteni: Parcul Herăstrău intră în reparații capitale!

"În curând, ne apucăm de lucru la Parcul Herăstrău! Vrem să-i redăm farmecul, să-l amenajăm cu sens, coerent, elegant. Dar să fie şi sigur. După dezbaterea extrem de utilă organizată în parc, în urmă cu o săptămână, primarul Ciprian Ciucu a avut ieri o şedinţă cu directorii de la Urbanism, Investiţii, ALPAB, pentru a puncta paşii de urmat. Astfel: în 2-3 săptămâni, golim lacul de apă şi ne apucăm de apărările de mal. Concomitent, vom face expertize pentru a stabili soluţii tehnice de intervenţie la pontoane şi debarcadere", au scris reprezentanţii Primăriei Capitalei, marţi, pe Facebook.



Pentru restul parcului, municipalitatea va apela la experţi care vor elabora documentaţia pentru un plan de management şi un masterplan. Acestea vor stabili modul în care vor fi amenajate aleile, mobilierul urban, locurile de joacă, iluminatul, chioşcurile, vegetaţia şi zonele de recreere.



"Acum, când mă duc în Parcul Herăstrău, vă spun sincer că-mi e ruşine. Şi vreau să arate un pic mai bine. În următoarele 3-4 luni vrem să avem gata masterplanul şi să ştim ce avem de făcut, să putem să ne apucăm de treabă. Din toamna asta, pe termen scurt, putem să intervenim. Ne gândim să amplasăm şi o statuie a regelui Mihai I", a declarat primarul Ciprian Ciucu.



Masterplanul, cu planul de management al parcului, vor sta la baza elaborării şi finalizării PUZ-ului pentru acesta. AGERPRES