A început producția de otel la LIBERTY Galați

Radu Ionescu, General Manager LIBERTY Galați, a declarat: ”LIBERTY Galați este principalul producător de oțel din România, cu un impact major în economia țării noastre. Odată cu repornirea Furnalului nr. 5 și reluarea activității laminoarelor vom asigura clienților oțel românesc de calitate, dezvoltarea unor sectoare strategice și un număr semnificativ de locuri de muncă în economia verticală, cu sprijinul Exim Banca Românească și al autorităților naționale și locale. Le mulțumim partenerilor guvernamentali și experților EuroInsol și Sierra Quadrant care susțin LIBERTY Galați să își continue activitatea ca pilon strategic al economiei României și al comunității din Galați.”

Remus Borza, Președinte EuroInsol, a declarat: ”Sunt încântat să constat că repornirea operațiunilor de producție LIBERTY Galați este un adevărat succes, la aproape un an de la oprirea productiei, după o perioadă intensă de negocieri, strategii integrate și optimizări de costuri. Reluarea producției este o etapă critică în succesul planului de restructurare, iar echipa a făcut toate demersurile pentru a reporni operațiunile, a optimizat costurile materiilor prime și a refăcut lanțul de aprovizionare. LIBERTY Galați rămâne un producător regional de oțel esențial în actualul context economic și geopolitic, nu doar în România, ci în toată Europa, în perspectiva reconstrucției Ucrainei, iar eu rămân încrezator în succesul producătorului de oțel de la Galați, în viitorul industriei siderurgice și in rolul său strategic în economia României.

La inceputul saptamanii, am incarcat Furnalul nr.5, iar astazi la ora 8:00 s-a startat procesul de productie a fontei. Estimam ca prima sarja de fonta sa o avem maine, iar productia de otel sa inceapa in 3-4 zile dupa stabilizarea compozitiei chimice a fontei. Saptamana viitoare otelul va ajunge la Turnare Continua si ulterior la Laminoare, in vederea productiei de tabla groasa, tabla zincata, tabla vopsita organic, tevi, rulouri etc. In primele doua saptamani estimam o productie medie zilnica de 3800 T fonta, ceea ce reprezinta aproximativ 4300 T otel, urmand ca ulterior sa crestem treptat spre 5500 T de fonta/zi echivalentul a 6500 T otel, pentru a atinge pragul de rentabilitate. In paralel cu startarea productiei, continua procesul de negociere cu cei aproximativ 1200 de creditori in vederea aprobarii Planului de Restructurare, care urmeaza sa fie omologat de Tribunalul Galati pana pe 5 Iulie.

Planul de măsuri LIBERTY Galați are ca obiectiv major EBITDA pozitivă în următorii doi ani, creșterea portofoliului de comenzi în industriile strategice precum apărare, infrastructură, construcții și industria navală, dar și îmbunătățirea costurilor de operare. De asemenea, compania LIBERTY Galați implementează o serie de inițiative cu scopul de a menține valoarea activelor din România, de a valorifica activele non-core, așa cum sunt imobiliarele, și de a identifica noi surse de finanțare.”, a declarat Av. Dr. Remus Borza

”Planul nostru de business include măsuri operaționale, comerciale și financiare, precum și o strategie energetică solidă, având în vedere că prețul energiei a fost principala provocare a companiilor siderurgice din România, care nu au beneficiat de subvenții, așa cum au avut cei mai mulți producători de oțel din Europa.” – a adăugat Radu Ionescu.

În actualul context geopolitic, cererea de oțel începe să se stabilizeze, fiind susținută de măsurile comerciale ale Uniunii Europene, sprijinul strategic și regimul CBAM. Se estimează că noile cote impuse de UE pentru restricționarea importurilor, precum și viitoarea reconstrucție a Ucrainei vor influența pozitiv cererea de oțel, inclusiv pentru produsele de calitate fabricate la Galați, iar focusul Uniunii Europene pe industria de apărare și pe alte industrii-cheie va stimula cererea de oțel și prețul său pe termen mediu și lung.