Programul a şase linii de transport în comun, prelungit joi seară la meciul FCSB - Feyenoord Rotterdam

Sursa foto: Facebook/Şase linii de transport în comun din Bucureşti vor avea program prelungit joi seară, după meciul FCSB - Feyenoord Rotterdam, de pe „Arena Naţională

TPBI prelungeşte, joi seară, programul a şase linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor partidei de fotbal FCSB - Feyenoord Rotterdam, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.