A început proiectarea primului drum de mare viteză dintre România și Bulgaria

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat contractul pentru proiectarea preliminară a autostrăzii/drumului expres București-Giurgiu cu o Asociere de firme de inginerie din România și Turcia în decembrie 2025.

Contractul finanțat din fonduri europene are o valoare de 34 milioane lei.

În cadrul Studiului de Fezabilitate, Proiectantul va analiza:

profilul drumului (autostradă sau drum expres)

variantele de traseu

structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse.

În ceea ce privește structurile și soluțiile tehnice, CNIR a cerut proiectantului o analiză privind utilizarea materialelor de construcții din import sau din producție internă. Astfel, prestatorul va realiza o comparație între sistemul rutier din beton de ciment și carosabilul realizat din bitum.

Studiul de fezabilitate va sta la baza unei documentații solide. Aceasta va permite lansarea licitației pentru etapa viitoare de proiectare și execuție.

Primul drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria devine unul strategic și va contribui la un transport rutier modern și conectivitatea între cele două țări.

(sursa: Mediafax)