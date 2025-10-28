Rabla Auto 2025, încă o șansă pentru șoferi: buget suplimentat cu 45 milioane de lei

Decizia vine în contextul interesului crescut pentru mașinile cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), autovehicule hibride și motociclete, fondurile suplimentare fiind redirecționate din bugetul alocat autovehiculelor electrice.

„Dorim să oferim o nouă șansă celor care nu au reușit să se înscrie în prima etapă. O parte din sumele rămase neutilizate pentru mașinile electrice sau rezervate, dar nefinalizate procedural, vor fi realocate către componenta clasică a programului. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate pentru achiziția de autovehicule pe benzină, GPL sau hibride, pentru ca mai mulți români să poată beneficia de sprijinul oferit de AFM”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Perioada de înscriere

Persoanele fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică a AFM începând de joi, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice rămâne deschisă, în limita bugetului rămas.

Valoarea ecotichetelor Rabla Auto 2025

18.500 lei – pentru un autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru un autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

12.000 lei – pentru un autovehicul hibrid clasic;

10.000 lei – pentru un autovehicul cu motor termic (benzină, diesel, GPL, GNC) sau motocicletă. Citește pe Antena3.ro Un chivot al Torei, vechi de sute de ani, a fost găsit după ce a fost furat din România și înlocuit cu o replică

Buget total și context

Bugetul total al Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice este de 200 de milioane de lei, iar fondurile pentru mașinile cu combustie internă, hibride și motociclete s-au epuizat în doar 13 minute de la deschiderea sesiunii, pe 30 septembrie 2025.

Detalii complete privind înscrierea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al AFM:

www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php