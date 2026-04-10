Radu Miruță, mesaj categoric pentru noua generație: „Nu fiți spectatori la propria viață! Dacă stați pe margine, pierdeți”

Reporter: Numele complet:

Radu Miruță: Miruță Radu Dinel.

Reporter: Studii și funcția actuală.

Radu Miruță: Sunt absolvent de Electronică și Telecomunicații, specializarea Rețele și Software de Telecomunicații. În prezent, sunt ministru al Apărării.

Reporter: Numiți trei politicieni pe care îi admirați.

Radu Miruță: Corneliu Coposu, Donald Tusk și Margaret Thatcher.

Reporter: Un mit despre politicieni care vă deranjează.

Radu Miruță: Că toți vor binele oamenilor.

Reporter: Ce vă enervează cel mai tare în Parlament?

Radu Miruță: Faptul că nu se mai parlamentează. Nu mai e despre argumente, ci despre interese.



Despre implicarea tinerilor în politică

Reporter: De ce ar trebui un tânăr să nu dea scroll când aude de politică?

Radu Miruță: Pentru că, vrei nu vrei, ceea ce se întâmplă în viața fiecăruia, fie că ești tânăr sau bătrân, este o consecință a unor decizii politice. Dacă nu ești parte din proces sau nu urmărești cum se iau deciziile, riști să ajungi într-o situație care nu îți este favorabilă.

Reporter: Numiți trei politicieni români pe care nu i-ați vota niciodată.

Radu Miruță: Marcel Ciolacu, George Simion și Liviu Dragnea.

Reporter: Dacă Guvernul României ar fi un personaj de serial, ce personaj ar fi și de ce?

Radu Miruță: Nu mă uit la seriale, așa că prefer să nu răspund la această întrebare.

Reporter: Ce carte ar trebui să fie lectura obligatorie pentru orice politician?

Radu Miruță: Nu ne-am da greu, măcar cele 10 porunci să le știm.

Reporter: Cum i-ați schimba părerea unui tânăr care crede că toți politicienii sunt la fel, în 20 de secunde?

Radu Miruță: Lucrurile nu se schimbă dacă stăm pe margine și ne plângem, așteptând să se întâmple ceva care să ne influențeze viața în bine. Nu există două flori la fel, nu există doi oameni la fel și nici doi politicieni la fel. Trebuie să ne uităm la fiecare în parte și să-i analizăm prin prisma propriilor așteptări.

Reporter: Dacă ați explica o lege complicată folosind doar emoji-uri, ce emoji-uri ați folosi?

Radu Miruță: Dacă e complicat, având în vedere cum sunt împărțite forțele politice în Parlament, probabil emoji-ul acela în care îți pui mâinile în cap.

Rolul criticilor

Reporter: Cum separați critica onestă de atacul gratuit?

Radu Miruță: Pe bază de argumente. Critica este foarte bună, dar dacă nu este argumentată, nu este onestă.

Reporter: Ce lucru sau gest mic spune cel mai mult despre un lider?

Radu Miruță: Capacitatea de a lua decizii care generează consecințe în viața de zi cu zi a oamenilor.

Reporter: Alături de ce politician din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?

Radu Miruță: Tot la Corneliu Coposu m-aș întoarce, pentru verticalitatea de care a dat dovadă și pentru presiunile la care a rezistat.

Reporter: Care e diferența dintre putere și responsabilitate?

Radu Miruță: Responsabilitatea presupune utilizarea puterii cu consecințe pozitive pentru oameni. Puterea fără responsabilitate, de multe ori, înseamnă abuz.

Reporter: Dacă politica României ar fi un reality-show, ce episod ar ține oamenii cu sufletul la gură?

Radu Miruță: Nu sunt cu filmele, dar dacă e vorba de reality-show, probabil episoadele din aceste zile, dacă PSD iese sau nu de la guvernare.

Reporter: Ce sfat i-ați da unui tânăr care vrea să intre în politică?

Radu Miruță: Să își termine mai întâi școala și să își construiască un drum profesional.

Reporter: Ce vreți ca oamenii să spună despre dumneavoastră atunci când nu sunteți în cameră?

Radu Miruță: Mi-aș dori să spună că deciziile pe care le iau nu au legătură cu CNP-urile, ci cu principiile.

(sursa: Mediafax)