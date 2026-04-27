Radu Miruță: Cinci loturi de autostradă din A7 și A8 riscă să piardă finanțarea

Radu Miruță susține că mai multe proiecte de infrastructură rutieră sunt în pericol să piardă finanțarea din PNRR, în special pe autostrăzile A7 și A8. „Pe PNRR avem șapte loturi pentru autostrăzile A7 și A8, care pot să piardă banii. Două sunt mai în regulă, cinci sunt cu risc, pentru că sunt în procedură de contestații”, a declarat luni Miruță, într-o intervenție la B1 TV.

El a adăugat că situația vizează și alte proiecte din țară. „Avem în PNRR o serie de proiecte, șapte loturi de lângă Bacău”, a mai spus ministrul.

Miruță a atras atenția că riscurile nu se limitează la autostrăzi. „Avem pe calea ferată magistrala Timișoara–Lugoj și Cluj–Oradea, care de asemenea sunt cu risc”, a spus acesta, referindu-se și la alte proiecte finanțate prin PNRR.

„Avem acel proiect prin PNRR de măsurare automată a distanței și plată în funcție de greutate pentru traficul greu, care trebuie să fie și el terminat. Până la finalul lunii august”, a declarat acesta, referindu-se la sistemul de taxare a camioanelor în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului, prevăzut în PNRR.

Oficialul a explicat că intervenția punctuală în blocaje este esențială pentru deblocarea proiectelor și a precizat că a avut deja o discuție cu fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), pentru continuitatea proiectelor.

„Merg pe fiecare proiect, văd care sunt pașii de făcut, cine este persoana responsabilă, văd unde se blochează și intervin exact acolo unde apare problema”, a spus ministrul.

Miruță a criticat și schimbările frecvente de conducere din minister: „Oamenii din minister, odată la câteva luni, văd câte o față nouă. Ce randament are ministerul în aceste condiții? Este o ineficiență foarte mare”.

Întrebat cât timp poate face acest lucru în regim de interimat, Miruță a răspuns: „Pentru cât timp pot. O zi pot, o zi deblochez. Așa dă România înainte”.

