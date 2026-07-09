Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat. Șeful DSU: „E absurd ce se întâmplă. Nu înțeleg ce caut în acest dosar”

Arafat respinge acuzațiile, susține că măsura este nejustificată și anunță că o va contesta în instanță, iar împotriva Autorității Vamale va deschide un proces, inclusiv pentru prejudiciul de imagine.

Arafat confirmă sechestrul și spune că va contesta măsura

Într-o înregistrare video publicată pe Facebook, Raed Arafat a explicat că măsurile asigurătorii au fost dispuse de procurorul militar care instrumentează atât dosarul privind presupusa contrabandă cu elicopterul SMURD, cât și cel referitor la presupuse angajări fictive.

Acesta a precizat că bunurile vizate sunt cele declarate oficial în declarația sa de avere și a catalogat acuzațiile drept lipsite de logică.

„Mă văd obligat să vin cu câteva explicații după reacțiile apărute în spațiul public. Da, ieri au fost instituite popriri și sechestre asupra bunurilor mele, însă nu este vorba doar despre mine”, a declarat Arafat.

Procurorii au instituit sechestre pentru 17 persoane și trei companii

Șeful DSU a subliniat că măsurile dispuse de anchetatori îi vizează pe toți cei cercetați în dosar.

Potrivit acestuia, au fost puse sechestre și popriri asupra bunurilor aparținând 17 persoane, dar și asupra a trei companii importante, printre care Omniasig, Airbus România și compania de reasigurare Aon.

„Nu este vorba doar despre doctorul Arafat. Sunt numeroase persoane și entități juridice asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii”, a afirmat acesta.

„Autoritatea Vamală a confirmat că nu trebuia plătit TVA”

Raed Arafat susține că întreaga anchetă pornește de la o interpretare schimbată a Autorității Vamale.

Potrivit acestuia, atât în momentul aducerii elicopterului în România, cât și ulterior, la solicitarea procurorilor, instituția ar fi confirmat oficial că pentru aeronava respectivă nu era datorată plata TVA.

„În 2023 cineva s-a trezit să spună că trebuia încasat TVA. Dacă era o problemă, de ce nu a fost rezolvată administrativ? Autoritățile știau încă din prima zi că elicopterul a intrat în țară”, a spus șeful DSU.

Acesta a acuzat ceea ce a numit o „schizofrenie instituțională”, afirmând că nu înțelege cum poate fi acuzat de complicitate în condițiile în care nu avea atribuții administrative asupra Inspectoratului General de Aviație.

Șeful DSU anunță proces împotriva Autorității Vamale

Arafat susține că instituția și-a schimbat poziția după nouă ani și consideră că această contradicție i-a afectat grav imaginea.

„Ne vedem obligați să ne îndreptăm împotriva Autorității Vamale. O instituție nu poate avea două puncte de vedere oficiale complet diferite. Clar voi acționa Vama în judecată și pentru prejudiciul de imagine. Este absurd ce se întâmplă”, a declarat acesta.

Secretarul de stat consideră că situația putea fi rezolvată pe cale administrativă, fără deschiderea unui dosar penal.

Arafat: „Nu există o motivare concretă pentru sechestru”

În mesajul publicat alături de înregistrarea video, Raed Arafat afirmă că măsurile asigurătorii au fost dispuse fără justificarea prevăzută de lege.

Acesta susține că nu a avut atribuții legale sau competențe în operațiunile care ar fi generat presupusul prejudiciu și consideră că instituirea sechestrului reprezintă o încălcare gravă a principiilor statului de drept.

Totodată, el afirmă că prejudiciul invocat de procurori reprezintă TVA pe care, în opinia sa, o instituție a statului avea obligația să îl achite, iar beneficiarul taxei este chiar statul român.

Arafat anunță că va folosi toate căile legale pentru ridicarea măsurilor și pentru tragerea la răspundere a persoanelor pe care le consideră responsabile de afectarea imaginii sale.

De la ce a pornit dosarul

Ancheta are legătură cu accidentul aviatic produs pe 2 iunie 2016, când un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, aflat într-o misiune SMURD, s-a prăbușit în localitatea Haragîș, din Republica Moldova. Toți cei patru membri ai echipajului și-au pierdut viața.

În urma tragediei, compania de asigurări a ales să despăgubească statul român prin livrarea unui elicopter similar, în locul plății unei despăgubiri financiare de peste 23,3 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, aeronava a fost preluată în noiembrie 2017 de pe insula Guernsey și introdusă în România fără efectuarea formalităților vamale obligatorii și fără plata TVA-ului.

Anchetatorii susțin că astfel bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu 4.435.269,89 lei și că asiguratorul ar fi beneficiat de un folos patrimonial necuvenit prin stingerea obligațiilor sale prin livrarea unui elicopter care nu ar fi fost importat legal.

Dosarul este instrumentat de Parchetul Militar, iar cercetările continuă.