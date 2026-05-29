Victimele dronei de la Galați, o femeie și un băiat de 14 ani, rămân internate în spital cu arsuri

Ministerul Sănătății a transmis noi informații despre starea celor două persoane rănite în urma incidentului produs vineri dimineață la Galați, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a provocat un incendiu.

Potrivit autorităților, este vorba despre o femeie în vârstă de 53 de ani și un băiat de 14 ani, ambii aflați în prezent sub supraveghere medicală în spitalele din Galați.

Femeia este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați, în cadrul Secției de Chirurgie Plastică. Medicii au diagnosticat arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor inferioare, precum și leziuni provocate de fragmente de sticlă rezultate în urma exploziei.

Adolescentul de 14 ani a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” din Galați, la Secția de Chirurgie. Acesta a suferit arsuri la nivelul antebrațelor, însă nu prezintă probleme respiratorii, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății.

Pacienții sunt în stare stabilă

Potrivit comunicatului oficial, ambii răniți beneficiază de investigații medicale și tratament de specialitate, iar starea lor este stabilă.

„Pacienții sunt stabili și nu se pune problema transferului către o altă unitate sanitară”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.

Instituția a anunțat că monitorizează permanent evoluția stării de sănătate a celor două victime și că este pregătită să ofere, dacă va fi necesar, sprijin psihologic atât persoanelor rănite, cât și altor persoane afectate de incident.

Drona s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Rusia asupra infrastructurii din Ucraina. Drona a căzut pe un bloc de locuințe din Galați, provocând o explozie și un incendiu la nivelul imobilului.

În urma impactului, zeci de locatari au fost evacuați, iar autoritățile au mobilizat echipe ale ISU, SMURD, Poliției, Ministerului Apărării și Serviciului Român de Informații pentru gestionarea situației și securizarea zonei.

Ancheta privind circumstanțele exacte ale incidentului este în desfășurare.