Record de intervenții ale salvamontiştilor în ultimele 24 de ore. Salvatorii montani solicitaţi să intervină la un număr foarte mare de evenimente

"Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, 2 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor", precizează informarea postată pe pagina de Facebook a Salvamont România.



Cele mai multe intervenţii au fost pentru Salvamont Lupeni (staţiunea Straja), apoi 17 pentru Salvamont Sinaia, 13 pentru Salvamont Municipiul Braşov, câte nouă pentru Salvamont Suceava şi Salvamont Judeţul Braşov, şapte pentru Salvamont Bihor, câte şase pentru Salvamont Neamţ, Salvamont Prahova şi Salvamont Gorj, câte cinci pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Cluj şi Salvamont Maramureş, câte patru pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic şi Salvamont Alba, câte două pentru Salvamont Mureş şi Salvamont Harghita, precum şi câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Vlădeasa, Salvamont Vatra Dornei, Salvamont Caraş Severin-Semenic şi Salvamont Petroşani.



Totodată, s-au primit şi 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.



Salvamont România îi îndeamnă pe turişti "la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane", pentru reducerea numărului de accidente. AGERPRES