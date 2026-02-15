x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Record de intervenții ale salvamontiştilor în ultimele 24 de ore. Salvatorii montani solicitaţi să intervină la un număr foarte mare de evenimente

Record de intervenții ale salvamontiştilor în ultimele 24 de ore. Salvatorii montani solicitaţi să intervină la un număr foarte mare de evenimente

de Redacția Jurnalul    |    15 Feb 2026   •   14:40
Record de intervenții ale salvamontiştilor în ultimele 24 de ore. Salvatorii montani solicitaţi să intervină la un număr foarte mare de evenimente
Sursa foto: facebook/130 de persoane, salvate de pe munte în decursul a 24 de ore

Salvamontiştii au intervenit de urgenţă sâmbătă în urma a 125 de apeluri de ajutor, fiind salvate în total 130 de persoane în urma acestor misiuni, a informat, duminică, Dispeceratul Naţional al Salvamont România.

"Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, 2 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor", precizează informarea postată pe pagina de Facebook a Salvamont România.

Cele mai multe intervenţii au fost pentru Salvamont Lupeni (staţiunea Straja), apoi 17 pentru Salvamont Sinaia, 13 pentru Salvamont Municipiul Braşov, câte nouă pentru Salvamont Suceava şi Salvamont Judeţul Braşov, şapte pentru Salvamont Bihor, câte şase pentru Salvamont Neamţ, Salvamont Prahova şi Salvamont Gorj, câte cinci pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Cluj şi Salvamont Maramureş, câte patru pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic şi Salvamont Alba, câte două pentru Salvamont Mureş şi Salvamont Harghita, precum şi câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Vlădeasa, Salvamont Vatra Dornei, Salvamont Caraş Severin-Semenic şi Salvamont Petroşani.

Totodată, s-au primit şi 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Salvamont România îi îndeamnă pe turişti "la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane", pentru reducerea numărului de accidente. AGERPRES 

  •  

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: intervenţii salvamontişti munte
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri