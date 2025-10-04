x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   18:20
Reduceri de posturi și de salarii  pentru ”bugetarii de lux” de la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Sursa foto: Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, act normativ care prevede restructurări semnificative la ANRE, ASF și ANCOM. Noile măsuri includ reducerea numărului de posturi și scăderea salariilor și bonusurilor pentru membrii conducerilor acestor instituții, scrie Agerpres.

Legea face parte din pachetul doi de reformă pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

 

 

Actul normativ a fost promulgat după ce Curtea Constituțională a respins, în 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT.

Potrivit legii, până la data de 30 octombrie 2025, conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor prezenta în cadrul comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe și muncă, din Senat și Camera Deputaților, un raport care să prevadă o nouă organigramă a autorităților, precum și o notă de informare către Guvern.

Noua organigramă se va realiza cu reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic și operațional, pentru desfășurarea activității principale, de specialitate, prevăzute în organigramele și statele de funcții la data de 1 ianuarie 2025.

