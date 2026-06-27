Un italian cu un autoturism înmatriculat în România a primit o amendă uriașă după o singură greșeală la graniță. Regula pe care mulți români o ignoră

A trecut granița cu 65.000 de euro și a făcut o greșeală care l-a costat 13.200 de euro

Un șofer italian a fost sancționat cu 13.200 de euro după ce a încercat să intre în Uniunea Europeană fără să declare suma de bani pe care o transporta. Cazul reprezintă un avertisment important și pentru românii care călătoresc peste graniță cu numerar.

Transportul unor sume importante de bani în numerar peste graniță nu este interzis în Uniunea Europeană, însă este supus unor reguli stricte de declarare. Mulți călători nu cunosc această obligație și ajung să suporte amenzi considerabile, chiar dacă banii provin din surse legale, potrivit vecernji.hr.

Un astfel de caz a avut loc pe 24 iunie 2026, în punctul de trecere a frontierei Bajakovo, unde autoritățile vamale au descoperit 65.000 de euro nedeclarați într-un autoturism condus de un cetățean italian.

65.000 de euro ascunși în mașină, descoperiți la controlul vamal

Potrivit autorităților vamale, italianul conducea un autoturism înmatriculat în România și încerca să intre în spațiul vamal al Uniunii Europene.

În timpul controlului de frontieră, vameșii au constatat că șoferul nu declarase suma de bani pe care o transporta, deși legislația europeană impune acest lucru pentru orice sumă de 10.000 de euro sau mai mare.

În urma unei verificări amănunțite a autoturismului, inspectorii au găsit 65.000 de euro ascunși sub cel de-al treilea rând de scaune.

Descoperirea a dus imediat la declanșarea procedurilor contravenționale prevăzute de legislația privind operațiunile valutare.

Ce prevede legislația Uniunii Europene

Regulile europene sunt clare: orice persoană care intră sau iese din Uniunea Europeană având asupra sa cel puțin 10.000 de euro în numerar sau echivalentul acestei sume în alte valute ori instrumente financiare trebuie să completeze și să depună o declarație de numerar.

Declarația poate fi transmisă autorităților vamale sau poliției de frontieră, atât în format tipărit, cât și în format electronic, în funcție de procedurile aplicabile la punctul de trecere a frontierei.

Obligația nu limitează dreptul persoanelor de a transporta bani, ci urmărește să permită autorităților verificarea provenienței fondurilor și combaterea activităților ilegale.

Amendă de peste 13.000 de euro pentru nerespectarea obligației de declarare

În cazul cetățeanului italian, lipsa declarației a fost suficientă pentru declanșarea procedurilor legale.

Autoritățile au întocmit un proces-verbal de contravenție pentru încălcarea prevederilor legislației privind operațiunile valutare, iar șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 13.200 de euro.

Valoarea ridicată a sancțiunii demonstrează că nerespectarea obligației de declarare poate avea consecințe financiare importante, chiar și atunci când transportul banilor nu reprezintă, în sine, o infracțiune.

Ce trebuie să știe românii înainte de a trece granița cu bani cash

Autoritățile vamale reamintesc că obligația de declarare se aplică tuturor persoanelor care intră sau ies din Uniunea Europeană având asupra lor 10.000 de euro sau mai mult, indiferent de cetățenie.

Scopul acestor reguli este prevenirea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și limitarea altor activități financiare ilegale.

Pentru românii care călătoresc în afara Uniunii Europene sau revin în țară cu sume importante în numerar, respectarea acestei proceduri este esențială. Completarea declarației de numerar este o formalitate obligatorie care poate evita amenzi de mii de euro și alte măsuri dispuse de autoritățile de frontieră.

Cazul italianului sancționat la punctul de frontieră Bajakovo reprezintă un exemplu clar că simpla omisiune de a declara banii transportați poate avea consecințe costisitoare. Înainte de orice călătorie internațională, românii care intenționează să transporte cel puțin 10.000 de euro în numerar ar trebui să verifice regulile de declarare aplicabile, pentru a evita sancțiuni severe și eventuale probleme la controlul vamal.