Dan Voiculescu: „Tăcerea lui Dumnezeu nu este absență, ci respect pentru libertatea omului”

Pornind de la dilema pe care și-o pun mulți agnostici – „Dacă Dumnezeu există, de ce nu Se arată limpede, o dată pentru totdeauna, tuturor?” –, Dan Voiculescu susține că tăcerea divină nu reprezintă un argument împotriva existenței lui Dumnezeu, ci expresia respectului față de libertatea omului.

„Tăcerea nu înseamnă absență”, afirmă profesorul, explicând că un semn incontestabil, care ar elimina orice îndoială, ar transforma credința într-o obligație și ar anula alegerea liberă a fiecărei persoane.

În argumentația sa, Dan Voiculescu face trimitere la episodul biblic al Apostolului Toma, căruia Hristos îi spune: „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”, subliniind că Dumnezeu preferă o prezență discretă, care invită omul la căutare și reflecție, nu o demonstrație copleșitoare.

Profesorul arată că numeroși oameni care L-au căutat cu sinceritate mărturisesc că nu L-au descoperit printr-o dovadă spectaculoasă, ci printr-o profundă transformare interioară – o pace sufletească, o claritate morală și un sens regăsit al vieții.

Noua postare continuă seria reflecțiilor publicate de Dan Voiculescu pe teme filosofice și spirituale, invitând cititorii la dialog și introspecție asupra relației dintre credință, libertate și sensul existenței