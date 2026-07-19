Kafka, dincolo de mit: FRANZ a intrat în cinematografe

Numele lui a devenit sinonim cu absurdul și a dat naștere adjectivului „kafkian”. Dar dincolo de una dintre cele mai influente opere ale secolului XX, cine a fost omul care a scris-o?

Din 17 iulie, Independența Film aduce în cinematografe „Franz”, cel mai nou film al regizoarei Agnieszka Holland, nominalizată de trei ori la Oscar. Departe de convențiile unui film biografic clasic, FRANZ propune un portret cinematografic surprinzător al lui Franz Kafka.

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Filmul îl urmărește pe Kafka nu doar ca scriitor, ci și ca fiu, iubit, prieten și funcționar într-o companie de asigurări, surprinzând contradicțiile unui om timid, vulnerabil și ironic, care în timpul vieții nu s-a bucurat de recunoașterea pe care avea să o capete după moarte.

În paralel, „Franz” privește și spre prezent, unde Kafka a devenit un fenomen cultural. Muzee, monumente, trasee turistice, cafenele și nenumărate suveniruri îi poartă numele în Praga, orașul în care s-a născut. Filmul observă cu umor și ironie felul în care un autor care a scris despre alienare și anxietate a devenit, peste un secol, un brand global.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Iy1YYnjQoc0

„Nu pot spune povestea lui Kafka într-un mod convențional, liniar. O astfel de narațiune ar trăda adevărul mai profund despre Franz. Vreau să-l caut în fragmente, în enigme, în sentimente, în amestecul dintre fapte și imaginație”, spune cineasta Agnieszka Holland.

Deși plasat la începutul secolului XX, „Franz” vorbește surprinzător de actual despre presiunea familiei, anxietate, nevoia de a fi acceptat, căutarea propriei identități și dificultatea de a-ți găsi locul într-o lume care pare să ceară permanent mai mult.

În rolul principal, tânărul actor Idan Weiss îi dă viață lui Franz Kafka într-o interpretare care surprinde fragilitatea, umorul și contradicțiile scriitorului. Din distribuție mai fac parte Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark, Jenovéfa Boková și Sebastian Schwarz.

Agnieszka Holland l-a descoperit pe Kafka încă din adolescență, iar fascinația pentru opera sa durează de peste cincizeci de ani. Regizoarea spune că nu este nici astăzi sigură că l-a înțeles pe deplin, iar „Franz” este rezultatul acestei căutări de o viață.

Programul în cinematografe aici: https://www.independentafilm.ro/project/franz/

Parteneri media: Rock FM, Cărturești, Cinemap, Zile și Nopți , Movienews, Films in Frame, Urban.ro, Catchy.ro, Munteanu Recomandă, Răsfoiala, AIVImedia.hub, Cinefan, Like5, PRwave, Daily Magazine, Jurnalul de Sâmbătă.

Despre Independența Film

Din 1997, Independența Film aduce în România filme de autor și cinema independent, titluri premiate și voci esențiale ale cinematografiei contemporane. Printre titlurile distribuite de-a lungul anilor, se numără Melancholia (r. Lars von Trier), Climax (r. Gaspar Noé), Parasite (r. Bong Joon-ho), Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund), Titane (r. Julia Ducournau), Blue is the Warmest Colour (r. Abdellatif Kechiche), Talk to Her și Parallel Mothers (r. Pedro Almodóvar), The Killing of a Sacred Deer (r. Yorgos Lanthimos), I, Daniel Blake (r. Ken Loach) sau The Substance (r. Coralie Fargeat).

În 2026, Independența Film distribuie în cinematografe filme precum The Carpenter's Son (r. Lotfy Nathan), Los Domingos (r. Alauda Ruiz de Azúa, Jurnalul unei cameriste (r. Radu Jude), L'Étranger (r. François Ozon), Amarga Navidad (r. Pedro Almodóvar), Paper Tiger (r. James Gray), El ser querido (r. Rodrigo Sorogoyen).