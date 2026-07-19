Zelenski schimbă șefii serviciilor secrete. SBU, pe mâini controversate: cine e Oleksandr Poklad

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut noi schimbări la conducerea structurilor de securitate ale țării. El l-a numit pe Oleksandr Poklad șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și a desemnat un nou lider interimar al Poliției Naționale, în cadrul unei ample remanieri guvernamentale.

Cine preia conducerea celor două instituții

Oleksandr Poklad va conduce temporar SBU, iar Maksîm Țuțkiridze a fost desemnat șef interimar al Poliției Naționale, potrivit Kyiv Independent. Deciziile vin la doar o zi după ce Zelenski l-a mutat pe fostul șef al SBU, Ievhen Hmara, în funcția de ministru interimar al Apărării, lăsând vacantă conducerea serviciului de informații, scrie Mediafax.

Numirea lui Poklad a fost oficializată prin decret prezidențial emis pe 17 iulie. Până acum, acesta ocupa funcția de prim-adjunct al șefului SBU, iar, potrivit regulilor de succesiune, era favorit să preia interimatul după plecarea lui Hmara la Ministerul Apărării.

Un oficial cu un dosar plin de controverse

Poklad e descris de surse din cadrul serviciilor de informații ucrainene, citate de LIGA.net, drept unul dintre „cei mai puternici ofițeri de contrainformații din Ucraina" - dar reputația sa e departe de a fi lipsită de controverse. Centrul de Acțiune Anticorupție și alți activiști l-au acuzat că ar fi coordonat, în 2025, un atac direct asupra Biroului Național Anticorupție (NABU) și că ar fi fost implicat în fabricarea unor dosare cu miză politică.

Conflictul nu e unul izolat: potrivit unei anchete Kyiv Independent din decembrie 2025, SBU și NABU s-au aflat într-o confruntare deschisă, marcată de percheziții și arestări reciproce, parte a unei lupte mai ample între Administrația Prezidențială și agenția anticorupție, care susține că autoritățile încearcă să-i submineze independența. SBU, instituție considerată loială Administrației Prezidențiale, a arestat atunci angajați NABU, acuzându-i de legături cu Rusia - mișcare pe care activiștii anticorupție au interpretat-o drept o încercare de a opri anchetatorii care investigau chiar cercul apropiat al lui Zelenski. Potrivit acelorași surse, Poklad ar fi vizitat Dubai chiar înaintea returnării în Ucraina a unui fugar implicat în acest scandal, negocieri care, potrivit surselor citate, nu ar fi putut avea loc fără implicarea directă a Administrației Prezidențiale.

Poklad ar avea, de asemenea, un conflict personal cu Kirilo Budanov, fostul șef al Direcției Principale de Informații (GUR), devenit între timp șeful Administrației Prezidențiale - o „ostilitate istorică" între cei doi, potrivit unor surse parlamentare citate de LIGA.net.

În februarie 2026, Zelenski îi încredințase deja lui Poklad o misiune sensibilă: „curățarea" SBU de oficialii considerați neloiali. „Poklad se va ocupa și de curățarea SBU de cei care nu servesc Ucraina, ci alte interese. Sunt necesare măsuri dure, iar un SBU cu adevărat puternic e esențial. Aștept rezultate", declarase atunci președintele ucrainean.

Restructurare mai amplă a Cabinetului

Numirea lui Poklad și a lui Țuțkiridze face parte dintr-o remaniere guvernamentală mai amplă, oficializată după ce Parlamentul ucrainean a aprobat, pe 16 iulie, noul Cabinet condus de premierul Serhii Koretski. În aceeași rundă de numiri, Ivan Vihivski, fostul șef al Poliției Naționale, a devenit ministru de Interne - numire care a stârnit, la rândul ei, întrebări, după ce presa ucraineană a relatat în 2024 că sora sa ar fi coproprietară a unei afaceri cu carburanți care avea relații comerciale cu firme aflate sub investigația Poliției Naționale, instituție condusă chiar de el la acea vreme.

Tot în această perioadă, fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a fost demis în cadrul restructurării Cabinetului - decizie care a declanșat proteste în mai multe orașe din Ucraina. În timpul mandatului său, Fedorov a coordonat mai multe proiecte importante pentru apărarea țării, inclusiv acțiuni menite să limiteze accesul forțelor ruse la sistemele Starlink, coordonarea loviturilor cu rază lungă asupra infrastructurii logistice ruse din Crimeea ocupată și inițierea unor reforme în domeniul militar.