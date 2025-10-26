Rezultate LOTO 6/49 duminică 26 octombrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Duminică, 26 octombrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După extragerile de joi, 23 octombrie, când s-au acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei, premiile puse în joc au devenit și mai atractive.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 26 octombrie 2025:

Loto 6/49: 32 18 16 21 10 35

Loto 5/40: 26 10 24 35 29 17

Joker: 6 12 15 22 35 + 16

Noroc: 6 3 9 3 8 4 3

Super Noroc: 4 6 8 8 0 3

Noroc Plus: 6 1 5 8 4 9

La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 43,32 milioane de lei (echivalentul a peste 8,52 milioane de euro). Și la jocul Noroc, premiul cumulat depășește 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, reportul la categoria I este impresionant, depășind 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a s-a strâns un report de peste 66.600 de lei.

Pentru Loto 5/40, reportul la categoria I depășește 58.700 de lei, iar la categoria a II-a se ridică la peste 85.400 de lei.

La Super Noroc, premiul la categoria I este de peste 21.300 de lei.

Norocul a surâs însă unor jucători inspirați. La tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 168.652,28 lei, biletul norocos fiind jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro. De asemenea, la Noroc Plus, premiul de categoria I, în valoare de 135.121,92 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Cisnădie.

Loteria Română continuă să ofere șanse importante jucătorilor, iar următoarele trageri promit emoții și mai mari pentru pasionații de jocuri de noroc.