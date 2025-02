Rezultate Loto 6 februarie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 6 februarie 2025:

Loto 6/49: 29, 35, 9, 4, 45, 40

Loto 5/40: 38, 21, 26, 22, 3, 39

Joker: 7 / 16, 45, 9, 6, 19

Noroc: 7 7 8 5 0 0 4

Noroc Plus: 0 0 0 6 4 3

Super Noroc: 1 3 4 7 7 3

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,16 milioane de lei (peste 2,84 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,12 milioane de lei (peste 2,43 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,20 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 112.000 de lei (peste 22.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 71.000 de lei (peste 14.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 265.000 de lei (peste 53.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 46.600 de lei.

La tragerea Noroc de duminica, 2 februarie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 187.082,10 de lei (aproximativ 37.600 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-010 din Constanta. A fost castigat si premiul de categoria a III-a la Noroc in valoare de 56.564,82 de lei. Biletul norocos fost jucat la o statie de plata partenera. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 2 februarie, s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 106.195,20 de lei (peste 21.300 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-024 din Podu Iloaiei, judetul Iasi.