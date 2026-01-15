Rezultate LOTO 6/49 joi 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Ian 2026   •   18:41
Sursa foto: FB Loteria Română/La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 157.200 de lei

Joi, 15 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 15 ianuarie 2026:

Loto 6/49: 44, 11, 45, 46, 33, 19

Loto 5 din 40: 33, 20, 30, 4, 23, 15

Joker: 9, 45, 28, 15, 7 + 13

Noroc: 6 0 2 6 2 5 0

Super Noroc: 1 1 2 5 5 7

Noroc Plus: 9 8 8 2 0 9

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,54 milioane de lei (peste 3,05 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,52 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 690.000 de lei (peste 135.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 261.800 de lei (peste 51.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 224.000 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 42.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 157.200 de lei (peste 30.900 de euro).

