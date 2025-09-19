Există risc de blackout în România? Răspunul ministrului Energiei

„Până la finalul anului 2025, adică peste trei luni și jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe carbone pe care le are astăzi în funcțiune. Condiția a fost foarte simplă. Să punem în loc alte centrale pe gaz. România a luat mai multe miliarde de euro din PNRR și, punctual, pe acest jalon, aproximativ 2 miliarde de euro. Între timp, centralele pe gaz și proiectele care trebuiau puse în loc sunt pe hârtie în momentul de față și este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat oameni buni, v-am dat banii sau ne dați banii înapoi dacă vreți să țineți în continuare centralele pe carbone sau le închideți”, a spus Bogdan Ivan, întrebat dacă în România există risc de blackout.

Ivan a precizat că a comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de față, are în față patru scenarii: cel în care dacă ar fi închise grupurile pe carbone de la Complexul Energetic Oltenia, ar fi „cu adevărat în risc de blackout”.

„Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste șase mii de pagini. Colegii mei din Minister, împreună cu cei din Comisia Europeană, în ultimele săptămâni, au lucrat și în weekend-uri și noaptea peste program pentru a putea agrementa acest studiu la nivel tehnic. A rămas că în cursul acestei săptămâni să mai transmitem o serie de clarificări către cei din Comisia Europeană și sper foarte mult că argumentele pe care le-am adus vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalități pentru neînchiderea la timp și nerespectarea angajamentelor luate și să putem păstra în continuare cel puțin trei grupuri în funcțiune și alte două grupuri de rezervă din cele cinci care astăzi se află parte din acest jalon”, a mai spus Ivan.

(sursa: Mediafax)