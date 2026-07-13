România caută premier: Nicușor Dan cheamă din nou liderii politici la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan se întâlnește luni, de la ora 9:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, într-o nouă încercare de a debloca formarea unui Guvern capabil să treacă de votul a cel puțin 233 de parlamentari.

Cine participă la discuții

La consultări sunt așteptați președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

O criză care durează de peste două luni

România se află într-un blocaj politic de la 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi „pentru”, după ce PSD și-a retras sprijinul și a depus moțiunea alături de AUR.

De atunci, două încercări de desemnare a unui premier au eșuat. Prima variantă, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă susținerea necesară și și-a depus mandatul. A doua, liberalul Adrian Veștea, a picat în Parlament cu doar 189 de voturi, după ce chiar președintele PNL, Ilie Bolojan, a calificat public desemnarea sa — făcută fără consultarea conducerii partidului — drept „un act ostil”.

Ce condiții pune președintele

Nicușor Dan a declarat, după participarea la summitul NATO de la Ankara, că nu întrevede încă o soluție clară pentru formarea unei majorități și a cerut liderilor politici să își asume public variantele pe care le susțin. Șeful statului a precizat că nu va face o nouă nominalizare de premier fără garanția că aceasta poate trece de votul Parlamentului și a exclus o majoritate construită cu voturile AUR.

Potrivit președintelui, niciuna dintre cele două variante discutate în ultimele săptămâni — Sorin Grindeanu sau europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan — nu are, în prezent, susținerea necesară pentru a fi învestită.

Varianta unui „guvern de armistițiu”

Surse politice susțin că la întâlnirea de luni ar urma să fie discutată și varianta unui „guvern de armistițiu” — fie tehnocrat, fie mixt, format din miniștri politici și tehnocrați. Aceeași sursă notează că o astfel de formulă fusese acceptată inițial de liberali la primele runde de consultări, însă abandonată ulterior pe parcursul negocierilor.

Dacă la Cotroceni se conturează o soluție, desemnarea unui nou candidat la funcția de premier ar putea avea loc până la finalul săptămânii, iar un eventual nou Guvern ar urma să fie învestit în sesiunea parlamentară extraordinară, care începe după 20 iulie.

Cereri pentru consultări televizate

În spațiul public a fost vehiculată și ideea ca aceste consultări să fie publice și televizate, pentru ca cetățenii să poată urmări direct pozițiile liderilor politici și motivele reale ale blocajului.

Din opoziție, AUR consideră că noua rundă de consultări nu va rezolva criza și continuă să ceară organizarea de alegeri parlamentare anticipate, scrie Mediafax.