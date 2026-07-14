Veste-surpriză: Românii din Marea Britanie au cea mai mare rată de ocupare a forței de muncă!

Un nou raport realizat de ACORD UK și Universitatea Bournemouth constată că românii din Marea Britanie au devenit o prezență importantă în mediul economic și în serviciul public.

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Românii din Marea Britanie contribuie prin muncă, impozite, antreprenoriat, prin roluri în sistemul NHS și asistență socială, precum și în construcții

Raportul arată că adulții născuți în România și Bulgaria au avut cea mai mare rată de ocupare a forței de muncă și de activități independente (80,4%) în Anglia și Țara Galilor, conform recensământului din 2021.

Cel mai recent comunicat fiscal HMRC specific naționalității, citat în raport, estimează că cetățenii români au plătit 2,399 miliarde de lire sterline în impozit pe venit și contribuții la asigurări naționale, doar într-un an. Raportul notează că aceasta este probabil o imagine conservatoare, deoarece exclude TVA, impozitul pe consiliu local, contribuțiile angajatorului la asigurări naționale, impozitele pe profit și cheltuielile locale. Este probabil ca această cifră să fi crescut semnificativ. Cele mai recente cifre HMRC arată că salariul mediu lunar al românilor a crescut cu aproximativ 45% de atunci.

„Migrația românească în Regatul Unit a fost cândva discutată în principal prin frică și stereotipuri”, a declarat Alina Dolea, care a condus raportul de politici.

„Dovezile arată acum o poveste cu totul diferită, care este aproape complet trecută cu vederea în discursul public din Regatul Unit. O comunitate tânără, extrem de activă, care muncește, plătește impozite, construiește afaceri, oferă personal pentru servicii esențiale și consolidează relația dintre Regatul Unit și România. Provocarea politică este de a recunoaște această contribuție în mare parte nevăzută. Și, de asemenea, de a elimina barierele care împiedică utilizarea pe deplin a competențelor și a spiritului antreprenorial românesc pentru creșterea economică”, a transmis aceasta.

Cercetătorii s-au bazat pe studii lor anterioare. Au folosit cererile de acces la informații și au analizat înregistrările publice pentru a crea o imagine completă a gamei largi de roluri pe care le joacă românii în societatea britanică.

Românii reprezintă grupul de migranți cel mai activ din punct de vedere economic din Regatul Unit. În ciuda preconcepțiilor conform cărora românii lucrează în mare parte în muncă manuală și în roluri slab calificate, raportul arată că antreprenorii și liderii de afaceri români sunt din ce în ce mai activi în sectoare cheie de creștere din Regatul Unit. Printre acestea, se numără inclusiv robotică, inteligență artificială, fintech, securitate cibernetică, energie și startup-uri cu activitate intensivă de cercetare, potrivit raportului.

Aproape 80% dintre persoanele născute în România în Regatul Unit au vârste cuprinse între douăzeci și patruzeci și nouă de ani. Având în vedere o populație îmbătrânită în Regatul Unit, raportul explică faptul că această populație mai tânără este bine poziționată pentru a oferi competențe atât de necesare într-o gamă largă de sectoare, inclusiv în domeniul sănătății și asistenței sociale și în NHS.

Personalul de cetățenie română din NHS s-a mai mult decât dublat. Numărul a crescut de la 3.098 în iunie 2016 la 6.575 în iunie 2025. Astfel, se clasează pe locul cinci printre cetățenii UE în NHS Anglia. De asemenea, se clasează pe locul nouă printre cetățenii non-britanice în general. Concentrarea ridicată este în asistență medicală, moașe și asistență socială pentru adulți.

Această contribuție la piața muncii este întărită de studenții născuți în România din Regatul Unit. Dintre aceștia, aproape trei sferturi erau angajați, conform recensământului din 2021.

Construcțiile sunt un alt exemplu foarte vizibil. România a fost cea mai mare sursă străină de lucrători în construcții din Marea Britanie. România a furnizat aproximativ 5% din forța de muncă la nivel național și aproximativ 19% la Londra.

„Există o poveste umană puternică de spus despre modul în care românii din Regatul Unit construiesc, îmbogățesc și au grijă de Marea Britanie, în moduri care depășesc statisticile și datele și sunt adesea invizibile. O modalitate de a înțelege amploarea acestei contribuții este să ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă chiar și 100.000 de lucrători români ar lipsi brusc din economia Regatului Unit. Impactul s-ar resimți în construcții, asistență medicală, logistică, servicii publice, străzi locale principale și încasări fiscale”, a declarat Dolea.

Giles Portman, ambasadorul Majestății Sale în România, a declarat: „Românii din Regatul Unit consolidează legăturile dintre cele două țări ale noastre în fiecare zi prin munca, comunitățile și prezența lor culturală. Ei aduc competențe, energie și rezistență, îmbogățind în același timp structura socială și culturală a Marii Britanii moderne. Acum, pentru prima dată, avem dovezi concrete care ne permit să dovedim și să sărbătorim acest lucru”.

Raportul recomandă date mai bune privind forța de muncă și activitățile independente, o recunoaștere și o implementare mai puternică a competențelor și calificărilor românești. De asemenea, recomandă un sprijin specific pentru sectoarele deficitare, legături de afaceri mai puternice dintre Regatul Unit și România și o implicare mai profundă cu organizațiile comunitare românești.

Alte fapte cheie din raport:

HMRC a înregistrat un salariu lunar mediu de 2.427 de lire sterline pentru români - o creștere cu aproximativ 45% față de 2019 - și aproape de salariul lunar mediu din Marea Britanie de 2.555 de lire sterline;

Datele salariale specifice României ale HMRC au înregistrat separat 349.700 de locuri de muncă angajate de cetățeni români în decembrie 2025;

O treime dintre adulții români din Anglia și Țara Galilor au studii superioare la nivel de diplomă universitară, un atu substanțial pentru economia Regatului Unit, subliniind potențialul de creare a unei valori economice suplimentare de către diaspora românească;

Comerțul dintre Marea Britanie și România a atins 10,3 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre până la trimestrul 4 din 2025, aproape dublându-se în ultimul deceniu, iar exporturile britanice către România susțin doar aproximativ 23.500 de locuri de muncă în Regatul Unit;

Recensământul din 2021 arată că românii reprezintă a patra cea mai mare comunitate de străini din Marea Britanie, în timp ce limba română este cea mai vorbită limbă străină la Londra și a doua limbă străină după poloneză în Anglia și Țara Galilor.

(sursa: Mediafax)