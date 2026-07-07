România mărește bugetul Apărării. Ce țări conduc clasamentul NATO și unde se află țara noastră

Potrivit estimărilor NATO privind cheltuielile de apărare pentru 2026, cinci state din Alianță ar urma să îndeplinească obiectivul de 3,5% din PIB pentru apărarea de bază încă din acest an. Pe de altă parte, se așteaptă ca unele state membre să aloce în continuare doar aproximativ 2% din PIB pentru

NATO a publicat marți estimările privind cheltuielile pentru apărare ale statelor membre pentru 2026.

Potrivit datelor, cinci state membre NATO vor îndeplini obiectivul alianței de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărarea de bază chiar din acest an.

Concret, Lituania este țara din Alianță cu cele mai mari cheltuieli ca procent din PIB, cheltuielile esențiale pentru apărare fiind estimate la 5,33% din PIB în acest an. Este urmată de Estonia (5,1%), Letonia (4,92%), Polonia (4,68%) și Grecia (3,65%).

În plus, se estimează că Statele Unite vor cheltui 3,17% din PIB, în timp ce Germania se situează la 2,69%, Regatul Unit la 2,56%, Franța la 2,22%, iar Italia la 2,1%.

Țările care nu au îndeplinit vechiul obiectiv de 2%

Pe de altă parte, raportul a arătat că în 2025, trei state membre NATO – Albania (1,48%), Slovenia (1,57%) și Republica Cehă (1,86%) – nu au îndeplinit obiectivul anterior de 2%.

Estimările NATO arată că Europa și Canada vor cheltui în acest an la 634 de miliarde de dolari, față de 571 de miliarde de dolari în 2025. Chiar și așa, această valoare rămâne cu mult sub nivelul cheltuielilor militare ale Statelor Unite, estimat la 850 de miliarde de dolari în 2026.

Se preconizează ca Albania și Republica Cehă să cheltuiască peste 2% în acest an, fiind inclusă o notă care precizează că noul guvern al Sloveniei intenționează să cheltuiască mai mult de 2%.

Conform proiecțiilor, se estimează că Statele Unite vor cheltui 3,17%, în timp ce Germania se situează la 2,69%, Regatul Unit la 2,56%, Franța la 2,22%, iar Italia la 2,1%.

Cât va aloca România în acest an, potrivit estimărilor

Raportul publicat marți de NATO evidențiază că România se află aproximativ la jumătatea clasamentului, după ce a îndeplinit vechiul obiectiv, de 2%, încă din 2024.

Estimările pentru acest an arată că țara noastră va aloca 2,43% din PIB, în creștere față de 2025, când cheltuielile pentru apărare s-au situat la 2,17% din PIB.bucurești

Presiuni din partea lui Trump pentru majorarea cheltuielilor de apărare

Odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, aliații NATO s-au confruntat cu presiuni din partea acestuia, cerându-le să majoreze cheltuielile pentru apărare de la 2% la 5% din PIB.

La summitul NATO de la Haga din 2025, statele NATO au răspuns solicitării lui Trump și s-au angajat să aloce 3,5% din PIB pentru elemente esențiale de apărare, precum armament și trupe, până în 2035 – o creștere față de obiectivul anterior de 2%.

De asemenea, aceștia au convenit să investească încă 1,5% din PIB în investiții mai ample legate de apărare, cum ar fi consolidarea securității cibernetice.

(sursa: Mediafax)