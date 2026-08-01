10 obiceiuri japoneze care îi fascinează pe români

Iată câteva dintre obiceiurile japoneze care continuă să stârnească uimirea și admirația românilor.

Eticheta care nu iartă greșeli

În Japonia, cartea de vizită (meishi) nu e un simplu bucățel de carton, ci obiectul unui ritual formal: se oferă și se primește cu ambele mâini, se citește cu atenție, în semn de respect, și rămâne așezată pe masă pe durata întâlnirii — a o băga direct în buzunar este considerat o mare impolitețe. La fel de important: la ei, bacșișul e aproape un afront, nu un gest de apreciere ca în cultura occidentală, iar turnatul propriei băuturi în pahar, fără să aștepți să ți-o toarne altcineva, e privit ca lipsă de educație.

Superstiția care schimbă arhitectura

Numărul 4 este evitat cu strictețe în Japonia, pentru că se pronunță similar cu cuvântul „moarte" — motiv pentru care multe clădiri omit complet etajele 4 și, în cazuri extreme, întregul interval 40-49. Este echivalentul nipon al fricii occidentale de numărul 13, dus la un cu totul alt nivel de rigurozitate.

Politețea în spațiul public

Suflatul nasului în public este considerat dezgustător în cultura japoneză, iar cei răciți preferă să se retragă discret decât să folosească o batistă în văzul lumii. În schimb, un obicei care surprinde mereu vizitatorii: dacă adormi în tren sau metrou și un japonez ajunge, din întâmplare, cu capul pe umărul tău, eticheta cere să nu-l trezești — navetiștii japonezi sunt cunoscuți pentru orele lungi petrecute pe drum, iar oboseala e privită cu înțelegere colectivă.

Papuci, cadouri și onoarea de a fi invitat

Intrarea într-o casă japoneză vine cu reguli clare: încălțămintea se schimbă cu papuci speciali chiar la prag, regulă valabilă și în muzee, galerii de artă sau chiar la baie, unde papucii se schimbă din nou. Fiind invitat în casa cuiva este considerată o onoare, motiv pentru care musafirul trebuie să vină întotdeauna cu un cadou, ambalat cu grijă — iar refuzul unui cadou oferit de gazdă este, la rândul lui, o gafă de etichetă.

Filosofii de viață care au cucerit lumea

Dincolo de etichetă, românii sunt din ce în ce mai atrași de conceptele japoneze legate de bunăstare și longevitate — nu întâmplător, Japonia are una dintre cele mai mari speranțe de viață din lume. Kintsugi, arta tradițională de a repara ceramica spartă cu lac amestecat cu aur, a devenit aproape o metaforă populară pentru acceptarea imperfecțiunii și a cicatricilor vieții. Kaizen, „îmbunătățirea continuă", propune schimbări mici și constante — câteva minute de mers pe jos în plus, o reducere treptată a zahărului — în locul transformărilor radicale și nesustenabile. Iar gaman, un concept centrat pe răbdare și reziliență, îndeamnă la a duce situațiile dificile cu demnitate, fără plângere.

Ritualuri și festivaluri pline de culoare

Ceremonia ceaiului (sadō sau chanoyu) rămâne unul dintre cele mai admirate ritualuri japoneze — o coregrafie minuțioasă de pregătire și servire a ceaiului verde matcha, influențată de filosofia zen, unde fiecare mișcare are o semnificație precisă. La fel de fascinante sunt matsuri, festivalurile tradiționale organizate pe tot parcursul anului: Gion Matsuri din Kyoto, cu parăzile sale de care ornate, sau Tanabata, Festivalul Stelelor, celebrat pe 7 iulie, când oamenii își scriu dorințele pe bucăți de hârtie și le agață în crengile de bambus. Onsen, băile termale naturale, rămân una dintre cele mai apreciate experiențe de relaxare, cu o etichetă strictă proprie — spălarea temeinică înainte de a intra în baia comună și păstrarea liniștii, din respect pentru ceilalți vizitatori.

O destinație mai accesibilă decât pare

Deși pare o cultură complexă, greu de descifrat pentru un european, Japonia rămâne surprinzător de accesibilă turiștilor români: nu este nevoie de viză pentru șederi de până la 90 de zile, iar bugetul de călătorie poate fi adaptat prin numeroasele opțiuni ieftine de cazare și masă. Un sfat practic pentru cei care vor să o exploreze: multe restaurante mici, piețe și temple nu acceptă plata cu cardul, așa că numerarul rămâne, chiar și în 2026, indispensabil.

Citește și: 10 nume japoneze de fete care celebrează magia florilor de cireș