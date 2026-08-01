Riscurile creditelor fulger: Executat silit după ce datoria i s-a multiplicat de patru ori

Dacă ar fi citit, ar fi văzut un detaliu extrem de important. "Dobânda este prima capcană. La IFN poţi să ai această dobândă de 1% pe zi. Dacă o transformi într-o dobândă anuală ajungi să plăteşti şi o mie la sută", a declarat Irina Chiţu, director FinZoom. Aşa a ajuns George să aibă acum de plată triplu faţă de cât a împrumutat. Chiar dacă legea e clară - suma totală de rambursat nu trebuie să depăşească de două ori valoarea împrumutului, scrie observatornews.ro

"Asta este ilegal.Faptul că sunt şi IFN-uri care încalcă legea, aici intră deja în altă zonă", a declarat Daniel Zamfir, iniţiator lege IFN. Dar cei care sunt in spatele unor astfel de afaceri, se pricep foarte bine si la incalcat legea, si la convins clienţii. "Nu înţelegem exact ce înseamnă o dobândă şi avem acest flagel al analfabetismului funcţional, avem probleme în a înţelege mesaje în general. Pe acest teren fertil, într-o economie aflată în criză înfloresc mesaje de tipul pariuri, IFN-uri şi alte iluzii de câştig rapid", a declarat Dragoș Stanca, specialist în comunicare. Iluziile se vand la colt de stradă. Sau chiar la tine acasa.

Când eşti disperat şi ai nevoie urgentă de bani, asta ar putea părea chiar un avantaj. Nu mai faci drumuri prin oraş, nu mai cheltui bani pe taxiuri. După ce agentul IFN îţi spune ce sumă poţi primi şi în ce condiţii, tu singur îţi accesezi împrumut printr-un formular online. În câteva minute ai banii în cont. Clientul tipic al unui IFN este bărbat. Are între 30 şi 40 de ani. Munceşte şi are venituri constante. De obicei, împrumută de la IFN în jur de 7.000 de lei, pentru urgenţe medicale, bunuri de larg consum si facturi restante. George se încadrează perfect în acest profil. Când totul se intampla altfel decat ai crezut, prima dată ceri explicatii la IFN. Dacă nu găseşti înţelegere, mergi la Protecţia Consumatorului. Unde situatia e foarte bine cunoscuta.

În ultimii 5 ani, din aproximativ 100 de IFN-uri, doar 27 au fost verificate

"Eu am credite bancare și de la instituții bancare și nonbacare, ca și consumator. Dar le fac de la entităţi care ştiu că sunt sigure. Ştiu că sunt acreditate", a declarat Bekesi Csaba, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Totusi, presedintele ANPC, vizibil deranjat, n-a vrut să ne arate şi cum functioneaza. În România, activitatea IFN-urilor este supravegheată de BNR, ANPC și Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Controalele există, dar sunt insuficiente. În ultimii 5 ani, din aproximativ 100 de IFN-uri, doar 27 au fost verificate. Opt au primit avertismente, iar patru au fost amendate cu 80.000 de lei, toate, pentru tranzacții neraportate și deficiențe în verificarea clienților. Deşi legea IFN-urilor a fost modificată acum un an şi jumătate, avocaţii spun că abuzuri încă se intamplă.

Citește și: Totul despre creditul online în 2026: avantaje, costuri şi capcane | Jurnalul