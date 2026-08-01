Ministerul Finanțelor vrea să împrumute peste 7,2 miliarde de lei de la bănci în august

Suma de 7,2 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,3 miliarde lei mai mică față de cea care a fost programată în luna iulie 2026, de 8,5 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.



Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, în data de 10 august va fi organizată licitație pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont în sumă de 600 milioane lei, cu scadența în 24 februarie 2027, iar în 17 august una pentru o emisiune de 800 milioane lei, cu scadența în 28 iulie 2027.



De asemenea, vor fi organizate 9 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,8 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitației de referință.



Astfel, au fost programate licitații pentru o emisiune de obligațiuni de 200 milioane lei, în 13 august, una de 300 milioane lei, în 6 august, o emisiune de 500 milioane lei, în 31 august, două de 700 milioane lei, în 10 august și 20 august, trei de 800 milioane lei, în 17 august, 24 august și 27 august, și una de un miliard de lei, în 3 august.

AGERPRES