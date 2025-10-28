Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”

Deși considerată adesea „melancolie de iarnă” sau „depresie ușoară”, SAD este de fapt o „tulburare depresivă majoră”, explică dr. Laurence Wainwright, profesor de psihiatrie la Universitatea Oxford.

„Acronimul nu ajută întotdeauna”, spune el. „Face ca această afecțiune să fie ușor confundată cu puțină tristețe. Dar, deoarece apare și dispare, nu este luată în serios, chiar dacă poate fi chinuitoare pentru cei care suferă de ea”.

SAD este o „fază depresivă recurentă” care apare în anumite perioade ale anului - cel mai frecvent iarna, deși pentru unele persoane apare vara - și este în remisie în restul timpului, conform Sky News.

Între 0,5% și 2,4% din populație suferă de această afecțiune, ceea ce înseamnă 268.000 până la 1,6 milioane de persoane doar în Marea Britanie.

Cea mai comună explicație este lipsa luminii solare în timpul iernii. Lipsa luminii puternice poate provoca o „defecțiune a ritmului circadian, ceasul intern al organismului”, explică dr. Wainwright.

O producție excesivă de melatonină - hormonul care reglează somnul - poate face oamenii să se simtă obosiți și mai puțin energici. Serotonina și vitamina D sunt, de asemenea, implicate, deși rolul lor exact este încă în curs de cercetare.

SAD se caracterizează prin oboseală extremă și hipersomnie, retragere din activitatea socială, apetit crescut și poftă de carbohidrați, creștere în greutate, stare de spirit proastă persistentă, anxietate și iritabilitate, stimă de sine scăzută și capacitate redusă de concentrare.

„Este vorba pur și simplu de incapacitatea de a te da jos din pat, cu excepția cazului în care ai o nevoie urgentă", subliniază dr. Wainwright. „Nu este oboseala pe care o poate remedia o cafea”.

Există mai multe opțiuni terapeutice dovedite științific:

Terapia cognitiv-comportamentală (CBT) - eficientă în ruperea buclelor de feedback comportamental specifice SAD.

Terapia cu lumină - folosind o lampă foarte puternică de până la 10.000 de lux, timp de 30-60 de minute în fiecare dimineață pentru a simula lumina soarelui.

Antidepresive - inclusiv SSRI-uri precum fluoxetina (Prozac) și sertralina (Zoloft).

Dr. Wainwright avertizează împotriva unor sfaturi simpliste: „Ideea că poți să treci peste asta sau pur și simplu să te plimbi în parc, să petreci mai mult timp cu prietenii sau să pleci în vacanță câteva zile în sudul Europei - nu este cazul cu bolile mintale. Aceasta este o afecțiune medicală gravă”.

(sursa: Mediafax)