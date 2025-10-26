Salvamont: Intervenție pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut 500 m din Vârful Lespezi

Potrivit Salvamont Argeș, bărbatul a căzut sâmbătă după-amiază din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor, aproape 500 de metri diferență de nivel.

„S-a încercat extracția corpului cu elicopterul, între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu. Din păcate, după o realimentare toată operațiunea cu elicopterul s-a sistat la căderea întunericului”, arată salvatorii montani.

Pentru că duminică vremea este foarte închisă se intervene terestru cu 18 salvatori montani.

„S-a început urcarea din valea Topologului, urmând ca evacuarea să se facă pe un hățaș ciobănesc până în Izvorul Negoiului și apoi la confluența cu pârâul Scara, operațiune care va dura foarte mult”, susțin reprezentanții Salvamont Argeș.

O operațiune de recuperare a doi turiști morți are loc duminică și în Vârfului Netedu.

(sursa: Mediafax)