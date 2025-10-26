x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Salvamont: Intervenție pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut 500 m din Vârful Lespezi

Salvamont: Intervenție pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut 500 m din Vârful Lespezi

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   12:43
Salvamont: Intervenție pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut 500 m din Vârful Lespezi

Salvamontiștii din Argeș intervin duminică pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut sâmbătă după-amiază din Vârful Lespezi aproximativ 500 de metri.

Potrivit Salvamont Argeș, bărbatul a căzut sâmbătă după-amiază din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor, aproape 500 de metri diferență de nivel.

„S-a încercat extracția corpului cu elicopterul, între timp au apărut alte două cazuri la Sibiu. Din păcate, după o realimentare toată operațiunea cu elicopterul s-a sistat la căderea întunericului”, arată salvatorii montani.

Pentru că duminică vremea este foarte închisă se intervene terestru cu 18 salvatori montani.

„S-a început urcarea din valea Topologului, urmând ca evacuarea să se facă pe un hățaș ciobănesc până în Izvorul Negoiului și apoi la confluența cu pârâul Scara, operațiune care va dura foarte mult”, susțin reprezentanții Salvamont Argeș.

O operațiune de recuperare a doi turiști morți are loc duminică și în Vârfului Netedu.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: salvamont interventie recuperare trup bărbat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri