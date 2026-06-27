Șapte plante comune pe care să nu le atingi niciodată fără mănuși

Există alte șase plante care pot provoca erupții cutanate, durere sau greață dacă le atingeți accidental, potrivit Express.

Crucea pământului

Aceste plante arată similar cu pătrunjelul de vacă, cu frunze verzi zimțate și ciorchini de flori albe orientate în sus, asemănători cu umbrele. Ele pot avea un diametru de până la 60 cm. Odată ajunsă la maturitate, planta poate ajunge până la cinci metri înălțime.

Ea deosebit de periculoasă vara, deoarece conține niveluri ridicate de furanocumarine. Acestea sunt substanțe chimice care fac pielea foarte sensibilă la lumina soarelui. Dacă o atingeți, puteți experimenta arsuri ale pielii, vezicule și cicatrici de lungă durată, potrivit sursei citate.

Brânca-ursului

Această plantă arată foarte asemănător cu brâncica uriașă. Se găsește de obicei în zone cu iarbă, garduri vii și pe marginea drumurilor. Poate crește până la înălțimi de unu până la doi metri și jumătate.

Are aceleași flori asemănătoare unor umbrele și este o plantă excelentă pentru polenizatori. Totuși, această plantă este toxică pentru piele în contact cu lumina soarelui. De asemenea, este toxică pentru animale. Dacă manipulați această plantă, este foarte important să purtați mănuși.

Urzică înțepătoare

Aceste plante pot provoca durere și mâncărime dacă le atingeți, din cauza perișorilor minusculi de pe frunze. Sunt comune și pot fi identificate după frunzișul verde închis. Cresc în pete de tulpini înalte de până la un metru și jumătate, cu flori crem sau verde-maroniu de la sfârșitul primăverii până la începutul toamnei.

Cucută otrăvitoare

Cucuta otrăvitoare este o plantă extrem de toxică care crește în condiții umede. Poate fi identificată după tulpinile sale pătate roșu-violet și mirosul distinct de șoarece.

Dacă este ingerată, cucuta provoacă paralizie musculară lentă și, în cele din urmă, moarte prin sufocare, conform aceleiași surse.

Mătrăgună dulce-amăruie

Este identificabilă după florile sale, care înfloresc violet și au centre galbene care se dezvoltă în fructe de pădure verzi, apoi roșii. Planta are frunze trifolate și crește până la doi metri și jumătate înălțime. Dacă este consumată, poate provoca probleme gastrointestinale severe, deoarece este foarte toxică, mai arată sursa.

Mătrăgună mortală

Fiecare parte a acestei plante este otrăvitoare, dar fructele sale negre sunt deosebit de periculoase. Fructele arată similar cu afinul comestibil. Poate fi identificat prin frunzele sale ovale și florile în formă de clopot, de culoare violet și verde.

Crește cel mai frecvent în zone dens dens și împădurite.

Măr spinos

Această plantă crește rapid și poate atinge înălțimi de până la un metru și jumătate. Este identificabilă după frunzele sale cu aspect exotic, cu margini ondulate și ascuțite și flori late, în formă de pâlnie.

Ele înfloresc din iulie până în octombrie în nuanțe albe sau ocazional violet/liliac. De asemenea, produce capsule mari, cu semințe, țepoase. Întreaga plantă este toxică și nu trebuie consumată, mai specifică sursa inițială.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)