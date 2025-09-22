Și școlile din Mureș și din Prahova au primit amenințări prin email!

IPJ Mureș transmite că duminică a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din județ au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. La rândul său, IPJ Prahova a anunțat că două unități medicale din județ au primit, de asemenea, pe email, mesaje de amenințare.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, au anunțat reprezentanții Poliției române.

Anterior, Poliția Capitalei a anunțat că duminică a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

Duminică seara, o persoană anonimă a trimis un email către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 în care amenință că luni dimineața va comite un masacru într-o școală din Capitală.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul care a alertat autoritățile, venit de pe un email al cărui expeditor s-ar numi „Angela”.

