Semafoare inteligente la Brașov: dacă depășești viteza, prinzi roșu automat timp de 10 secunde

La Brașov, viteza se plătește cu roșu. Semafoarele inteligente opresc automat șoferii grăbiți

La Brașov, graba la volan nu mai trece neobservată. Noile semafoare inteligente detectează în timp real mașinile care circulă peste limita legală și schimbă automat culoarea în roșu pentru zece secunde. Autoritățile susțin că, de la implementarea sistemului, șoferii sunt mai disciplinați, iar traficul a devenit mai sigur.

După o perioadă de testare, mai multe astfel de semafoare au fost activate în oraș și pot măsura viteza autovehiculelor aflate în trafic.

„Radarul este echipamentul de culoare neagră montat deasupra plăcuţei cu fond alb pe fond albastru. Este reglat să comute pe culoarea roşie a semaforului în momentul în care viteza din trafic detectată pe acest sector de drum trece de 65 de km/h”, transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

Proiect-pilot pentru siguranță rutieră, implementat pe un kilometru de drum

Semafoarele radar au fost instalate pe o porțiune de peste un kilometru, la intersecțiile dintre strada Lungă și alte patru artere importante din Brașov. Proiectul face parte dintr-un program-pilot de siguranță rutieră, iar implementarea sistemului a necesitat reglaje fine pentru a evita situațiile periculoase.

„Trebuie să ne asigurăm că detecţia aceasta se face suficient de devreme în aşa fel încât, şoferul să nu se trezească dintr-o dată cu culoarea roşie ci să existe timpul de frânare necesar, pentru ca acesta să oprească în siguranţă”, a declarat George Zaharia, responsabil proiecte semaforizare.

Șoferii care depășesc limita legală sunt opriți automat la roșu timp de zece secunde. Însă sistemul îi afectează și pe cei care circulă regulamentar.

Depășești viteza? Stai 10 secunde la roșu

„Sistemul este făcut încât să ofere o siguranţă în trafic, ceea ce înseamnă că pentru fiecare şofer care circulă cu viteza peste limita legală se va acorda roşu pe întreaga direcţie, pe întreaga bucată, tronson a străzii”, a explicat responsabilul.

Unii conducători auto văd însă partea bună a proiectului.

„Radarele peste tot sunt eficiente dacă ne mai pune în ordine. Pot să fie utile, pentru că toată lumea trebuie să respecte viteza normală”, a spus un şofer din Braşov.

„Se mai disciplinează traficul, vor mai dispărea din cei care fug repede, dintre grăbiţi”, a completat un alt conducător auto.

Poliția: „Șoferii își învață lecția”

Poliția Brașov susține că sistemul, care costă aproximativ o mie de euro pentru fiecare semafor, s-a dovedit mai eficient decât limitatoarele clasice.

„În momentul în care conducătorii auto au circulat în anumite momente şi au fost determinaţi să oprească pentru că aveau o viteză peste limită, a doua oară şi-au învăţat lecţia şi circulă cu o viteză care este reglementată în interiorul localităţii. Deci uşor, uşor se adaptează acestor condiţii impuse de semaforul electric”, a explicat Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Șoferii care depășesc limita de 50 km/h în oraș riscă până la 20 de puncte de amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile.