Siguranța alimentară, între risc invizibil și soluții de ultimă generație: Senatul Științific și ICA organizează o nouă ediție „Food You Trust” în cadrul BIOFEST 2026

În zilele de 23 și 24 aprilie, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, specialiști în cercetare, medicină și industrie vor aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: rigoarea „Toleranței Zero” pentru bacteria Listeria monocytogenes și soluțiile concrete pentru protejarea sănătății pe termen lung.

În timp ce consumatorii contemporani caută alimente mai curate și mai sigure, dar riscurile invizibile persistă, dezbaterile din cadrul simpozionului propun o abordare complexă: de la prevenție și control, până la inovații științifice care pot schimba radical modul în care privim bacteriile.

Pe 24 aprilie, specialiștii Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vor susține panelul „Listeria monocytogenes din perspectiva riscurilor asupra sănătății”, o intervenție care aduce în discuție cele mai recente perspective științifice asupra acestei bacterii. Noile studii evidențiază nu doar metode inovatoare de combatere, inclusiv combinații antimicrobiene avansate, ci și un potențial surprinzător: transformarea bacteriei dintr-un pericol major într-un instrument util în dezvoltarea unor terapii inovatoare. Practic, medicina începe să rescrie rolul Listeriei, trecând de la paradigma „inamicului” la cea a unui posibil aliat în anumite contexte controlate.

Aceeași direcție este explorată și de dr. biol. Gheorghița Isvoranu, cercetător în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” din București, care va susține panelul „Cum poate o bacterie să devină tratament?”. Intervenția sa va deschide o discuție esențială despre modul în care biologia modernă și medicina personalizată pot valorifica mecanismele bacteriene în scop terapeutic.

Considerată una dintre cele mai periculoase bacterii alimentare, Listeria monocytogenes este responsabilă pentru listerioză - o infecție severă, cu risc crescut de mortalitate în rândul persoanelor vulnerabile, precum femeile însărcinate, vârstnicii sau persoanele imunocompromise. Bacteria poate afecta sistemul nervos central și fluxul sanguin, fiind transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, dar și fructe sau legume crude.

Unul dintre cele mai dificile aspecte în combaterea acestei bacterii este capacitatea sa de a forma biofilme - structuri complexe care îi permit să adere la suprafețe și să devină extrem de rezistentă la dezinfectanți și tratamente convenționale. Mai mult, Listeria poate supraviețui și se poate multiplica chiar și la temperaturi scăzute, inclusiv în condiții de refrigerare, ceea ce o transformă într-o provocare majoră pentru industria alimentară.

Cu toate acestea, cercetările recente deschid perspective neașteptate: anumite tulpini modificate de Listeria sunt deja studiate în imunoterapie, în special în tratamente experimentale împotriva cancerului, datorită capacității lor de a stimula răspunsul sistemului imunitar. Această dublă valență - risc major și potențial terapeutic - face din Listeria monocytogenes un subiect central al cercetării contemporane.

Simpozionul „Food You Trust” devine astfel o platformă esențială de dialog între știință, industrie și public, unde siguranța alimentară este analizată nu doar ca obligație, ci ca investiție directă în sănătatea și longevitatea populației.

Partenerul științific al BIOFEST 2026 este Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - un partener de tradiție, care susține constant inițiativele dedicate cercetării aplicate, educației și promovării unor standarde ridicate în domenii esențiale pentru societate, de la sănătate și nutriție, până la longevitate și inovație științifică.