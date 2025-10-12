Schimbare majoră la granițele UE din 12 octombrie 2025: Cum te afectează noul sistem biometric de intrare și ieșire în Uniunea Europeană

Ce este sistemul EES și de ce se introduce

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES – Entry/Exit System) este o nouă platformă electronică europeană care înregistrează datele de intrare și ieșire ale cetățenilor din afara Uniunii Europene care efectuează sejururi de scurtă durată (până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile).

EES va colecta automat date alfanumerice și biometrice — adică imaginea facială și amprentele digitale (patru degete) — la punctele de trecere a frontierelor externe Schengen. Scopul sistemului este de a îmbunătăți securitatea, de a reduce timpul de așteptare și de a înlocui treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor.

Cum se implementează sistemul EES în România

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat că sistemul EES va fi operaționalizat etapizat, începând cu cinci puncte de frontieră pilot:

Midia (Constanța)

Stânca (Botoșani)

Naidaș (Caraș-Severin)

Sighet (Maramureș)

Aeroportul Sibiu

Extinderea către toate celelalte puncte de frontieră externe se va face până la 10 aprilie 2026, adică într-un interval de maximum 170 de zile.

În această perioadă de tranziție, ștampilarea manuală va continua în paralel cu sistemul EES, pentru a facilita adaptarea autorităților și a călătorilor.

Cui i se aplică noul sistem

EES se aplică doar cetățenilor țărilor non-UE / non-Schengen care intră în spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată.

Excepții:

Cetățenii Uniunii Europene și ai statelor Schengen

Persoanele cu permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de statele UE

Copiii sub 12 ani (care nu trebuie să furnizeze amprente)

Persoanele pentru care amprentarea este imposibilă din motive medicale

Cum se desfășoară controlul la frontieră

La trecerea frontierei, în punctele unde sistemul este activ:

Pașaportul este scanat digital; Se face o fotografie facială în timp real; La prima intrare, se colectează și amprentele digitale (4 degete); Datele sunt stocate în baza de date EES, împreună cu locul și momentul intrării/ieșirii; La plecare, ieșirea este înregistrată digital – fără ștampilă, dacă punctul de frontieră este complet integrat în sistem.

Ce se întâmplă cu datele colectate

Datele biometrice și alfanumerice colectate vor fi păstrate în sistemul EES timp de:

3 ani , pentru călătoriile obișnuite;

5 ani, în cazurile în care intrarea a fost refuzată sau șederea legală a fost depășită.

Stocarea datelor se face cu respectarea strictă a normelor europene privind protecția datelor personale (GDPR).

Ce trebuie să știi înainte de a călători

Pentru a evita întârzierile sau neplăcerile la frontieră, autoritățile recomandă:

✅ Asigură-te că pașaportul este valabil pe toată durata șederii.

✅ Păstrează biletele de întoarcere, rezervările de cazare și dovada mijloacelor financiare.

✅ La prima intrare într-un punct EES, rezervă-ți timp suplimentar — procesul biometric durează mai mult decât o ștampilă clasică.

✅ Respectă regula 90 de zile în 180 de zile — depășirea acestei limite poate duce la sancțiuni.

✅ La călătoriile ulterioare, verificările vor fi mult mai rapide, deoarece datele biometrice rămân înregistrate.

Ce urmează

Până în primăvara anului 2026, toate punctele de frontieră externe ale Uniunii Europene vor utiliza exclusiv sistemul EES, iar ștampilarea manuală a pașapoartelor va fi eliminată complet.

Acest pas pregătește terenul pentru introducerea viitorului sistem ETIAS, care va reglementa călătoriile cetățenilor din statele care beneficiază de scutire de viză în spațiul Schengen.