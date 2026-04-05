de Redacția Jurnalul    |    05 Apr 2026   •   13:48
Șofer băut, urmărit pe străzile Capitalei. Un polițist a fost rănit
Sursa foto: Șofer băut, prins de polițiști

Un polițist a fost rănit duminică, în timpul unei urmăriri în trafic pe străzile Capitalei.

Potrivit Poliției Capitalei, în jurul orei 2.45, polițiștii rutieri au făcut semnal regulamentar de oprire unui autovehicul condus de un bărbat.

Șoferul însă nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Polițiștii au cerut sprijinul altor echipaje aflate în serviciu, iar mașina a fost oprită în zona Bd. Nicolae Caramfil/strada Ceasornicului.

În timpul intervenției, șoferu a încercat din nou să fugă, împrejurare în care a acroșat un polițist, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost extras din mașină și imobilizat.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus ulterior la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Tânărul a fost dus apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări.

(sursa: Mediafax)

