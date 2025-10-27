Șofer scos din râpă de pompieri, după ce a căzut cu tot cu mașină

Salvatorii au găsit șoferul blocat în interiorul autoturismului răsturnat, într-o râpă adâncă de aproape 20 metri, el fiind cel care a reușit să solicite ajutorul, apelând numărul 112.

Pompierii salvatori au coborât râpa abruptă, au ajuns la mașină și au creat accesul către victima blocată. Au stabilizat-o și au reușit extragerea în siguranță, ulterior refuzând transportul la spital.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹