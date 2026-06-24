Guvern minoritar cu susținere parlamentară. Nicușor Dan așteaptă vineri răspunsul partidelor

"Legat de desemnarea premierului, am avut (...) o rundă de discuţii ieri (marţi - n.r.). S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală minoritară şi acum partidele sunt în perioada în care şi-au asumat că vin cu condiţiile pentru a susţine, fără a face parte din Guvern, a susţine guvernul minoritar. Cam aici suntem şi sper să fie serioşi şi să închidem cât de curând. (...) Ar trebui ca mâine să discute ei între ei şi vineri să vina la mine cu concluziile", a afirmat şefului statului, aflat la Cluj.



Nicuşor Dan a precizat că se află la Cluj, în drum spre Polonia, unde va participa la Summitului Flancului Estic.



"Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România pentru că e vorba de protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări, în general, din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră. Dacă era în drum, am fost invitat şi m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania", a spus preşedintele.



Marţi, şeful statului a avut consultări cu partidele şi grupurile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, după ce Cabinetul propus de prim-ministru desemnat, Adrian Veştea, a fost respins de Parlament, scrie AGERPRES