SRI: Cetățean marocan declarat indezirabil pentru România timp de 10 ani. Promova ideologii teroriste și încerca să radicalizeze persoane

Serviciul Român de Informații anunță o măsură luată în baza legislației privind securitatea națională și combaterea terorismului

Potrivit autorităților, acesta desfășura activități de promovare a ideologiilor teroriste și reprezenta un risc la adresa securității naționale, acționând inclusiv ca factor de radicalizare asupra unor persoane aflate în România.

Decizia instanței vine după o perioadă de monitorizare în care autoritățile au analizat activitatea cetățeanului marocan și au concluzionat că acesta se afla într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare.

Curtea de Apel București a dispus declararea sa ca persoană indezirabilă

Potrivit comunicatului transmis de SRI, miercuri, Curtea de Apel București a pronunțat Hotărârea nr. 1189, prin care a admis solicitarea Serviciului Român de Informații privind declararea cetățeanului marocan H.E.M. ca persoană indezirabilă pe teritoriul României pentru următorii zece ani.

Autoritățile precizează că bărbatul s-a stabilit în România în anul 2023, după ce a venit din Maroc. Acesta a intrat în atenția SRI la sfârșitul anului 2025, în contextul unor activități care, conform legislației române privind prevenirea și combaterea terorismului, au fost considerate un risc pentru securitatea națională.

SRI arată că investigațiile au indicat faptul că persoana se afla într-o etapă avansată a radicalizării, descrisă drept faza pre-acțională, considerată una dintre cele mai sensibile în evaluarea amenințărilor de natură teroristă.

SRI: Suspectul promova organizații teroriste și ideologia acestora

În comunicatul oficial, Serviciul Român de Informații oferă detalii despre motivele care au stat la baza solicitării adresate instanței.

„La sesizarea Serviciului Român de Informaţii, miercuri, prin hotărârea 1189, Curtea de Apel Bucureşti a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetăţeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani. Cetăţeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023. H.E.M. a intrat în atenţia SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activităţi care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securităţii naţionale. H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acţională."

Instituția mai precizează că persoana vizată manifesta simpatii pentru organizații teroriste active în Orientul Mijlociu și desfășura activități de propagare a ideologiei acestora.

„Cetăţeanul marocan derulează activităţi de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acţionând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România."

Măsura face parte din mecanismele de protejare a securității naționale

Declararea unei persoane ca indezirabilă reprezintă una dintre măsurile prevăzute de legislația românească pentru protejarea securității naționale atunci când există indicii că prezența unui cetățean străin poate reprezenta o amenințare la adresa ordinii publice sau a siguranței statului.

În acest caz, SRI susține că activitățile desfășurate de cetățeanul marocan depășeau sfera exprimării unor opinii și se încadrau în categoria acțiunilor de promovare a ideologiei teroriste și de influențare a altor persoane, aspecte care au determinat sesizarea instanței.

Hotărârea Curții de Apel București stabilește că bărbatul nu mai are dreptul de a se afla pe teritoriul României pentru următorii zece ani. Cazul reprezintă una dintre măsurile adoptate de autoritățile române în cadrul eforturilor de prevenire și combatere a fenomenului radicalizării și a amenințărilor teroriste, în contextul menținerii securității naționale și al monitorizării riscurilor generate de extremismul violent.