Târgurile de Crăciun cresc turismul din România. Care sunt preferatele turiștilor

Sezonul târgurilor de Crăciun 2025 se anunță plin de culoare și evenimente festive, cu un interes ridicat pentru marile orașe ale țării. Datele Travelminit arată că rezervările sunt deja în creștere față de anul trecut, iar turiștii își planifică vizitele pentru a nu rata magia târgurilor.

Primii vizitatori sunt așteptați la Sibiu și Craiova încă din 14 noiembrie, când piețele centrale au prins viață cu lumini, decorațiuni și activități pentru toate vârstele.

În săptămânile următoare, târgurile se deschid treptat în Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timișoara, București, Oradea, Brașov și Iași, Toate oferă experiențe specaile, de la concerte și spectacole până la preparate tradiționale și cadouri artizanale.

Atmosfera de sărbătoare este completată peste tot de iluminatul festiv și decorurile specifice sezonului.

Brașovul, Sibiul și Bucureștiul se află în topul preferințelor turiștilor, urmate de Craiova, Oradea și Cluj-Napoca, potrivit datelor agenției.

Conform susrsei citate, valoarea medie a unei rezervări pentru perioada târgurilor de Crăciun variază între 160 și 225 de euro pe sejur, în funcție de oraș și de tipul unității. Brașovul se remarcă printr-o medie de 226 de euro, fiind una dintre cele mai căutate destinații din țară, în timp ce Sibiu și Cluj-Napoca se situează la aproximativ 160–165 de euro. În București, media este de 185 de euro, orașul beneficiind de o ofertă variată datorită celor trei târguri desfășurate simultan: Piața Constituției, Parcul Drumul Taberei și Hala Laminor.

La Iași, valoarea medie a rezervărilor este de 206 euro, în timp ce în Craiova și Oradea tarifele se situează în jur de 165 de euro.

Hotelurile rămân alegerea principală a turiștilor, însă se observă o creștere a cererii pentru apartamente și pensiuni, mai ales în Sibiu, Timișoara și Oradea.

De asemenea, turiștii aleg să-și organizeze sejururile în funcție de oraș și de numărul târgurilor pe care intenționează să le viziteze. În București, mulți aleg să petreacă câteva nopți pentru a putea explora toate târgurile și atracțiile festive. În schimb, Brașovul și Iașiul sunt potrivite pentru escapade mai scurte, media fiind de două nopți.

(sursa: Mediafax)