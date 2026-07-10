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Schimbări în politica fiscală europeană: Analiza taxelor care au crescut cel mai mult în ultimii 10 ani [

de Redacția Jurnalul    |    10 Iul 2026   •   23:15
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Schimbări în politica fiscală europeană: Analiza taxelor care au crescut cel mai mult în ultimii 10 ani [
Care sunt taxele care au înregistrat cele mai mari creșteri în ultimul deceniu

Mixul fiscal din Uniunea Europeană s-a mutat în ultimul deceniu de la taxarea consumului către taxarea capitalului, în timp ce impozitele pe profit și veniturile persoanelor fizice au câștigat teren, arată Raportul anual privind impozitarea publicat de Comisia Europeană.

Comisia Europeană a publicat, vineri, Raportul anual privind impozitarea, care analizează evoluția sistemelor fiscale din statele membre și principalele tendințe din Uniunea Europeană.

Potrivit documentului, „în ultimul deceniu, mixul fiscal a trecut treptat de la impozitele bazate pe consum la impozitele bazate pe capital”, iar „ponderea impozitelor pe veniturile salariale a crescut în rândul țărilor care urmăresc consolidarea fiscală”.

Raportul arată că prin analizarea tipurilor specifice de impozite, „ponderea impozitului pe profit și a impozitului pe venitul persoanelor fizice în cadrul mixului fiscal a crescut”. Totodată, ponderea „ taxelor de mediu și a impozitelor pe proprietate a scăzut”.

Statele membre au raportat în total 399 de reforme fiscale pentru anul 2025, potrivit Comisiei.

La nivelul Uniunii Europene, „ponderea globală a impozitelor în PIB a crescut la 39,4 % în 2024, o ușoară creștere față de scăderea din 2023 (cea mai acută din deceniul analizat)”. Totodată, 22 de state membre au înregistrat o creștere a acestei ponderi.

Raportul precizează că „impozitele pe veniturile salariale – inclusiv contribuțiile sociale – rămân principala sursă de venituri, reprezentând 51,5 % din veniturile fiscale totale”. Acestea sunt urmate de impozitele pe consum (26,8%) și de impozitele pe capital (21,6%).

Documentul evidențiază și rolul Instrumentului de Sprijin Tehnic (IST).

„IST a sprijinit eforturile statelor membre de a-și moderniza administrațiile fiscale și de a îmbunătăți conformitatea, 22 % dintre proiectele IST axându-se pe îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale, iar 21 % pe digitalizarea administrării veniturilor”.

Comisia subliniază că „într-un moment în care Europa trebuie să canalizeze resurse către noi priorități strategice, precum competitivitatea și securitatea, raportul evidențiază faptul că politica fiscală rămâne un element central al agendei economice și politice a UE. Sistemele fiscale bine concepute pot sprijini ocuparea forței de muncă, pot orienta investițiile, pot stimula inovarea și pot contribui la o societate mai echitabilă și mai sustenabilă”.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: taxe uniunea europeana politica fiscala
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