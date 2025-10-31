Mitropolia retrage dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări la Facultatea „Ovidius”

Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, conform surselor consultate de Info Sud-Est.

Decizia a fost luată printr-o hotărâre de sinod mitropolitan.

De acum înainte, în momentul în care se vor face angajări sau promovări în Facultatea de Teologie, binecuvântarea va fi dată de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, adică Patriarhul Daniel.

Teodosie l-a contestat constant pe Patriarhul Daniel și a încălcat regulile interne ale Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru a putea preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, profesorii trebuie să primească binecuvântare.

Teodosie a predat din 2002 până în 2022 la Facultatea de Teologie a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), facultate al cărui decan a fost ales imediat după ce a ajuns cadru universitar.

A fost pensionat de conducerea universității când a împlinit 65 de ani, însă Teodosie a contestat în instanță decizia UOC, proces pe care l-a pierdut definitiv.

La începutul lunii octombrie 2025, Arhiepiscopul Tomisului a fost scos de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

În ultimii 25 de ani, Teodosie și-a construit în Constanța un cult propriu, paralel cu Biserica Ortodoxă. El a fost ajutat de politicienii vremii, de rețeaua de preoți pe care și-a țesut-o rapid după ce s-a instalat la conducerea Arhiepiscopiei Tomisului, oameni de afaceri locali, instituții publice și, de câțiva ani, ajutat masiv de social media.

El a devenit un vector electoral pentru partidul extremist AUR și Călin Georgescu și este ierarhul BOR cu cea mai vizibilă implicare politică. Izolat în 2024 de Patriarhul Daniel după mai multe derapaje, Teodosie a fost iertat în 30 septembrie de sancțiune și poate oficia din nou slujbe în afara Arhiepiscopiei Tomisului.

El conduce autoritar Arhiepiscopia Tomisului și, de câțiva ani, este patron spiritual peste complexul privat al Mănăstirii Văcăreștii Noi dintr-o localitate din apropierea Constanței, lăcaș care a devenit cel mai important cuib neolegionar din Dobrogea.

Pentru a-și spori influența, Teodosie și-a înființat propriul post de radio care ulterior a devenit și primul din cele religioase care a început să transmită emisiunile în regim video live.

Teodosie a lansat constant mesaje similare cu cele ale propagandei ruse și a fost sancționat de BOR pentru că a făcut apologia dictatorului Vladimir Putin, dar și a lui Călin Georgescu.

Teodosie a spus despre Putin, care a invadat nejustificat și extrem de dur Ucraina începând cu 24 februarie 2022 și este inculpat pentru crime de război de Curtea Penală Internațională de la Haga, care a emis mandat de arestare pe numele său, că este ”un om al împăcării”, că ”nu este chiar așa negru” cum este prezentat în spațiul public și că este ”un mare ctitor” de biserici.

Despre pro-rusul cu discurs legionar Călin Georgescu Teodosie a declarat că este ”trimis al lui Dumnezeu”. Toate declarațiile au fost făcute pentru publicația franceză Le Figaro, în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale în care Georgescu a ajuns în turul doi și când războiul Rusiei în Ucraina înregistra una din cele mai dure secvențe.

