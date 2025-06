Topul celor mai ieftini furnizori de energie, după 1 iulie 2025

Cozi lungi s-au format în fața sediilor companiilor, iar mulți consumatori au preferat să își aloce timp pentru a încheia noi contracte, decât să plătească mai mult la factură, scrie Observatornews.ro

Un exemplu este Marian Nica, care a decis să renunțe la furnizorul actual, după ce a încercat fără succes să negocieze tariful. „Mi-au spus că nu se poate negocia. Așa că am plecat. Mai bine pierd timp azi, decât bani în fiecare lună. Am semnat un nou contract, pe un an, cu preț fix”, a spus acesta.

Hidroelectrica oferă cel mai mic tarif din piață

Compania de stat Hidroelectrica rămâne lider în clasamentul prețurilor mici, cu un tarif de puțin peste 1 leu/kWh. Alte companii oferă prețuri între 1,26 lei și 1,31 lei/kWh, în timp ce marii furnizori ajung la 1,44 lei/kWh, după eliminarea plafonării.

Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, sistemul anterior de sprijin nu era echitabil: „Și miliardarii, și pensionarii cu venituri mici beneficiau de aceeași schemă. A venit momentul unei reforme reale.”

Ce trebuie să știi ca să alegi cel mai bun tarif

Verifică prețul din contractul tău actual. Dacă nu-l înțelegi, poți suna furnizorul pentru clarificări.

Dacă prețul este prea mare, poți schimba furnizorul oricând , fără taxe sau penalități.

Folosește comparatorul de tarife de pe site-ul www.posf.ro , unde poți analiza ofertele tuturor furnizorilor. Citește pe Antena3.ro Guvernul Bolojan a adoptat primele tăieri de la bugetari. OUG care reduce sporul de antenă, aprobată

Contractul poate fi semnat online sau direct la sediul companiei.

„Este dreptul fiecărui consumator să își schimbe contractul în orice moment. Furnizorul nu are voie să perceapă taxe sau penalități pentru această decizie”, a declarat Mihnea Cătuți, expert în energie.

Sprijin pentru consumatorii vulnerabili

Guvernul va acorda un voucher lunar de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit autorităților, acest ajutor va ajunge la aproximativ 2,1 milioane de gospodării, adică peste 4 milioane de persoane.

Ce poți face înainte de 1 iulie

Autoritatea pentru Protecția Consumatorului recomandă tuturor românilor să noteze indexul contorului în această seară, pentru a avea un reper clar asupra consumului care va fi facturat la noile tarife.

„Majoritatea consumatorilor vor vedea o creștere a prețurilor. Așa va rămâne pentru următorul an, până când piața se va reașeza”, a mai precizat Mihnea Cătuți.