Tornade, furtuni și inundații: efectele crizei climatice în România

Numărul alertelor de inundații aproape s-a dublat în 2025 față de 2019, iar furtunile rămân cel mai frecvent fenomen extrem.

Analiza a fost realizată asupra datelor oficiale RO-ALERT pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2025. Doar în primele șapte luni din 2025, autoritățile au emis 3 alerte de tornadă, în condițiile în care între 2019 și 2024 au fost consemnate 5 alerte în total.

„Schimbările climatice amplifică intensitatea fenomenelor meteorologice extreme. O atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate și crește energia care alimentează furtunile. Fenomenele meteorologice asociate furtunilor devin astfel mai intense: grindină mai mare, cantități mai mari de precipitații care cad într-un interval scurt de timp, rafale puternice ale vântului. Dacă nu investim acum în adaptare, de la modernizarea infrastructurii și rețele critice mai reziliente până la avertizări bazate pe impact, costurile economice, dar și cele sociale vor continua să crească. Momentul de a acționa nu este peste 10 ani, ci este acum”, a declarat Bogdan Antonescu, fizician, specialist în fizica atmosferei.

Concluziile din analiza datelor RO-ALERT între 1 ianuarie 2019 și 31 iulie 2025 arată astfel: Inundații: 2019 – 77 alerte vs. 2025 – 149 alerte (+93,5%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani și jumătate analizați; Furtuni: 2019 – 421 alerte vs. 2025 – 473 alerte (+12,4%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani și jumătate analizați; Tornade: 8 alerte în total între 2019 și 2025, dintre care 3 doar în primele 7 luni din 2025; În primele 7 luni ale lui 2025, s-au înregistrat un total de 645 de alerte. Proiecția statistică indică faptul că până la finalul anului se vor înregistra 1105 alerte în total, foarte aproape de maximul din 2023 (1159). Fenomenul cel mai frecvent: furtunile (4.004 alerte în perioada analizată), urmate de inundații (762).

Județele cu cele mai multe alerte sunt Bacău (236), Tulcea (129), Maramureș (124), Alba (122). Județele cu cele mai puține alerte (2019–2025): Teleorman (5), Giurgiu (5), Olt (8), Călărași (12).

În 2025, județul cu cele mai multe alerte până la 31 iulie a fost Harghita (26 alerte-aproximativ una la 8 zile).

„Greenpeace România solicită autorităților naționale și locale să ia măsuri urgente pentru a contracara impactul devastator al combustibililor fosili asupra crizei climatice. România trebuie să asigure o tranziție rapidă și echitabilă către surse de energie regenerabile, produse și deținute local, precum și implementarea de măsuri de adaptare bazate pe natură, cum ar fi restaurarea zonelor umede, reîmpădurirea, protejarea malurilor râurilor, sau refacerea luncilor inundabile. Aceste soluții contribuie la reducerea riscului de inundații și la creșterea capacității de reacție a comunităților”, a transmis printr-un comunicat de presă Greenpeace România.

Analiza se bazează pe datele transmise de autorități (Baza de date RO-ALERT 2019–31.07.2025), cu sinteza anuală a alertelor pe tip de fenomen și înregistrările individuale ale alertelor.

Greenpeace România este o organizație independentă de mediu prezentă în România din 2007. Aceasta nu acceptă donații din partea guvernelor sau a companiilor, fiind finanțată exclusiv din contribuțiile persoanelor fizice care susțin valorile organizației.

(sursa: Mediafax)